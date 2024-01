Cesare Cremonini posta una sua foto del 2016 che diventa virale: "Pesavo 100 kgm mi ero annientato"

Gossip TV

Cesare Cremonini ha condiviso su Instagram una sua foto del 2016 in cui pesava 100 kg. Il cantante racconta che è stata scattata in un periodo in cui aveva dato tutto sé stesso alla musica. L'immagine è diventata virale.

È diventato virale lo scatto condiviso su Instagram da Cesare Cremonini due giorni fa, una foto in cui il cantante è decisamente più in carne e che appartiene a un momento molto difficile della sua vita, quando si era annientato per un disco, allontanando gli amici e gli affetti più cari. Se l'ex leader dei Lunapop ha deciso di postarla è perché, evidentemente, adesso la vita gli sorride, professionalmente e privatamente. Era il 2016 e Cesare era arrivato a pesare 100kg. Per fortuna, alla fine di quel periodo è nato uno dei suoi brani più belli: "Nessuno vuole essere Robin".

La fotografia di Cesare Cremonini diventata virale: 100kg e la chitarra in mano

Nella foto condivisa sul suo profilo Instagram l'aumento di peso di Cesare Cremonini è evidente, nonostante l’immagine sia piuttosto buia. Il cantante ha la chitarra in mano e la barba e i capelli più lunghi del solito. Quello che c'è scritto nel post è bello, sincero, profondo e commovente:

Questa fotografia è del 2016. La scattò la mia ragazza di allora. Stavo iniziando a scrivere Nessuno vuole essere Robin. Non stavo bene. Pesavo 100 kg. Mi ero annientato per fare un disco. Una cosa stupida. O meglio, avevo annientato i sentimenti nei confronti di chi mi circondava, perché ero entrato in una folle simbiosi con il resto del mondo. Non so come e perché ma ci ero cascato dentro, in totale connessione con le emozioni delle persone che non conoscevo. Dei ragazzi e delle ragazze che vedevo camminare per strada, dei cuori che non erano il mio ma che amavo lo stesso perché pulsavano dentro alla mia città, delle notizie che ascoltavo in televisione e di chi le annunciava, delle foto che guardavo sui social. Ho capito più tardi che era un peso che alla lunga mi poteva distruggere. Ma una notte mi sono seduto sul letto con la chitarra e… come mai sono venuto stasera? Bella domanda….

Molti i commenti al post di Cesare Cremonini, alcuni molto affettuosi. C'è chi ha scritto che Cremonini è sempre stato connesso con la gente e chi - e sono in molti - che "Nessuno vuole essere Robin" è un capolavoro. Il commento più originale, che un po’ fa ridere e un po’ no, arriva da un certo Michelangelo C. Grimaldi:

Anche io sono arrivato a 100 kg nel 2016, ma non ho scritto niente, e sono ancora 100 kg

Dal 2016 a oggi ne è passata di acqua sotto i ponti per Cesare Cremonini. La sua musica ha conquistato sempre più persone e sono usciti gli album "La ragazza del futuro" e "Cremonini Live: Stadi 2022 + Imola". Cesare ha inoltre scritto il libro "Let them talk: Ogni canzone è una storia".

Il presente roseo di Cesare Cremonini

Passando alla vita sentimentale, Cremonini frequenta già da un po’ la giornalista Giorgia Cardinaletti, che è uno dei mezzo busti del Tg 1. La coppia è molto riservata e non ha mai parlato in pubblico della relazione, anche se è stata immortalata da diversi paparazzi. Prima di frequentare Giorgia, il cantante ha avuto una storia con una ragazza che non faceva parte dello spettacolo, tale Martina Maggiore. Sul profilo Instagram di lei, l'ultima foto che li ritrae insieme è del 5 febbraio 2022. All'inizio del mese di novembre dello stesso anno, Cesare Cremonini si è lasciato fotografare insieme alla Cardinaletti, che ha condiviso lo scatto su Instagram.