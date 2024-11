Cesara Buonamici ha denunciato il fratello per stalking

Gossip TV

Cesara Buonamici, volto storico del TG5 e attuale opinionista del Grande Fratello, coinvolta in una dolorosa e complessa vicenda familiare che ha come protagonista suo fratello, Cesare Buonamici, rinviato a giudizio con l’accusa di stalking nei suoi confronti.

Cesara Buonamici denuncia il fratello Cesare per motivi economici legati alla gestione di alcune proprietà

Le denunce avanzate da Cesara Buonamici hanno portato il giudice per l’udienza preliminare di Firenze, in linea con la procura, a decidere per il rinvio a giudizio. Cesare Buonamici, noto imprenditore e presidente di Coldiretti Firenze e Prato, oltre che fondatore della storica azienda agricola di famiglia, sarebbe responsabile di una serie di comportamenti volti a destabilizzare e intimidire la sorella.

L’udienza tenutasi il 18 novembre 2024 ha visto una forte tensione tra le parti: da un lato Joshua Kalman, marito di Cesara, e dall’altro Cesare Buonamici. Secondo l’avvocato difensore Massimo Megli, si tratterebbe di una controversia familiare per motivi economici legati alla gestione di alcune proprietà, aggravata da quello che lui definisce “dispetti reciproci.”

Le accuse sono molto serie e includono atti come l’occupazione illegale di una stanza di proprietà della giornalista, la puntatura di telecamere di sorveglianza verso la sua abitazione e il tentativo di ottenere accesso ai suoi conti bancari. Un evento particolarmente preoccupante riguarda l’accusa infondata di aver sottratto della corrispondenza, nello specifico un pacco contenente grembiuli, che in realtà era stato correttamente consegnato al personale del frantoio di famiglia. Inoltre, Cesare avrebbe costretto la sorella a sostenere onerose spese legali per affrontare numerose dispute e controversie civili, in quello che è stato interpretato come un tentativo di turbare la sua serenità.

Di fronte a questa difficile situazione, Cesara Buonamici ha scelto di mantenere una certa riservatezza, limitandosi a dichiarare: “Questa è una storia triste. Non voglio commentare”, lasciando trasparire un profondo dolore per una frattura familiare che si estenderà alla sfera pubblica con l’avvio del processo nell’ottobre del 2025. Per ora, il caso di Cesare Buonamici resta aperto, con il processo che si annuncia lungo e complesso