Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in crisi? Gli indizi non sono sfuggiti ai fan

Gossip TV

Secondo alcuni rumors, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser potrebbero essere in crisi. Alcune indiscrezioni e diversi indizi rilevati dai fan fanno pensare che sia davvero così. Scopriamolo insieme.

Potrebbe essere il colpo di scena più clamoroso della storia tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: la coppia, in procinto di sposarsi nel 2023, sembrerebbe essere in crisi. Ci sono voci che parlano addirittura già di rottura tra i due.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, aria di crisi?

Secondo la pagina di gossip The Pipol Gossip la coppia potrebbe essersi lasciata. Arriverebbe come un fulmine a ciel sereno dopo la notizia della proposta di matrimonio dell'influencer alla modella argentina. Già alcuni fan parlavano di crisi, dato che in molte foto Cecilia Rodriguez non indossa più l'anello di fidanzamento che le avrebbe regalato Moser.

Invece, la pagina di gossip parla di tradimenti, i quali sarebbero all'origine della rottura, ancora non confermata al momento dai diretti interessati. Secondo The Pipol, infatti:

"Gli indizi portano a una sola conclusione: il loro amore è finito. Cecilia, già, da diversi giorni non indossa più l'anello che rappresentava la promessa di matrimonio e fonti vicinissime alla coppia rivelano che Mosera ha lasciato l'appartamento dove viveva insieme alla Rodriguez. Sui social, per il momento, nessun movimento. I due si seguono ancora e nessuna foto è sparita. Ma Cecilia si fotografa mostrando le sue mani e senza problemi mostra i follower di non indossare l'anello. Pare che alla base della rottura ci sia un tradimento da parte di lui, che lei avrebbe scoperto in modo casuale"

A confermare che lui viva lontano ci ha pensato anche Dagospia che ha rivelato che "sarebbe stato buttato fuori di casa e vivrebbe da Mattia Rivetti, ex di Melissa Satta". Gli indizi, in realtà, dicono poco, dato che ci potrebbero essere diversi motivi per i quali Cecilia Rodriguez non indossa l'anello, ma se le voci fossero confermate si tratterebbe di una rottura davvero infelice per i fan della coppia.