Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, bufera sulla coppia per il jet privato in Maremma

La coppia formata da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez è finita in una vera e propria bufera a causa dell'uso di un jet privato per un viaggio in Maremma. Ecco cosa è successo.

La coppia formata da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è finita in una bufera a causa di una foto postata sui social. I fan, alla vista di quello che stavano facendo, si sono infervorati e non si sono trattenuti dal commentare negativamente l'accaduto.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in un jet privato per un weekend in Maremma

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono una delle coppie più chiacchierate del momento: dopotutto, solo pochi giorni fa, la coppia ha annunciato di essersi fidanzata ufficialmente e che convolerà presto a nozze. Molto probabilmente saranno Belen Rodriguez e Stefano De Martino a fare da testimoni e già fioccano news e rumors su tutti i possibili dettagli della cerimonia.

Questa volta, però, non è per un motivo piacevole che sono finiti sulle pagine di gossip. Anzi, i fan si sono scagliati duramente sui due innamorati per una scelta che molti hanno ritenuto uno sfoggio di lusso e anche dannoso per l'ambiente.

La coppia ha postato sui social una foto di loro due in viaggio per la Maremma, per un romantico weekend. Nulla di strano fin qui, peccato, però, che per arrivarci, abbiano preso un jet privato.

La foto li ritraeva già nel lussuoso mezzo, che è partito dall'areoporto di Milano per raggiungere Grosseto. Una scelta che dimostra una scarsa attenzione alle tematiche ambientali e anche un'ostentazione della ricchezza, entrambe sgradite ai fan della coppia.