Carlo Negri: Chi è il promesso sposo di Sabrina Ghio?

Gossip TV

Conosciamo meglio il ragazzo che sta facendo vivere all'ex tronista ed ex allieva di Amici il suo sogno d'amore.

Scopriamo qualcosa in più su Negri, il fidanzato della Ghio che, a breve, diventerà suo marito!

Carlo Negri: Ecco chi è il giovane futuro sposo di Sabrina Ghio

Carlo Negri nasce a Caserta, in Campania, nel 1991; ha quindi 30 anni. È noto al popolo del web principalmente per la sua love story da favola con l'influencer Sabrina Ghio, la quale è stata anche prima un'allieva della scuola di Amici di Maria De Filippi e poi una tronista di Uomini e Donne.

Carlo, oltre ad amare Sabrina, ama Penelope, la figlia che quest'ultima ha avuto da una precedente relazione. In più, ha saputo dimostrare quanto sia forte il sentimento che prova per la donna che ha a fianco facendole sentire maggiormente la sua presenza quando lei ne aveva davvero bisogno: recentemente, infatti, la Ghio ha dichiarato di avere un grave problema di salute. Così, il ragazzo ha pensato di regalarle la gioia più grande, facendole la proposta di matrimonio proprio in occasione del suo compleanno.

Non si sa quali siano le sue origini, né tantomeno quale sia la sua professione; tuttavia, da quanto emerge dai social, è lecito ipotizzare che il lavoro in questione sia particolarmente redditizio, dato il tenore di vita che la coppia può permettersi.