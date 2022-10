Can Yaman, il nuovo gesto solidale entusiasma tutti: l’annuncio su Instagram (FOTO)

Gossip TV

Can Yaman ha deciso di aderire ad un bellissimo progetto solidale per i più bisognosi, mostrandosi nuovamente un gigante con il cuore d’oro.

Can Yaman, in Ungheria per girare la nuova serie Tv El Turco, ma non scorda il suo grande impegno nel sociale, una caratterista che rende il divo turco ancora più amato dal pubblico. Ecco l’ultimo progetto solidale annunciato su Instagram.

Can Yaman si impegna nel sociale, che gesto bellissimo!

Can Yaman ha lasciato, momentaneamente, l’Italia per trasferirsi in Ungheria dove soggiornerà per sei lunghi mesi mentre registra la nuova serie tv El Turco, che sarà disponibile su Disney +. L’attore turco più amato e sexy del momento si gode questa nuova avventura, che lo vedrà recitare al fianco dell’attrice e modella italiana Greta Ferro, mentre su Canale 5 la fiction Viola come il Mare registra un calo d’ascolti.

Can ha commentato il presunto Flop, dopo che alcuni fan si sono scagliati contro la sua recitazione e quella della collega Francesca Chillemi, scrivendo commenti decisamente negativi sui social. Il divo turco non dimentica neppure il suo grande impegno nel sociale, caratteristica che da sempre lo contraddistingue e che ha fatto affezionare ancora di più le sue ammiratrici: Yaman è un bellissimo gigante buono.

“Per ogni like si donerà un prodotto per il Banco Alimentare. Un sostegno ed un saluto dall’Ungheria agli amici di De Cecco Pasta. È un onore partecipare ad un’iniziativa del genere che porta tanta bontà”.

Questo il messaggio che Can ha scritto su Instagram, mostrandosi con una miriade di pacchi di pasta De Cecco in braccio. Tantissimi i likes che sono piovuti a sostegno di questa bellissima iniziativa, lanciata in occasione della Giornata Mondiale della Pasta. Nel frattempo, tutti si chiedono se a breve l’attore farà una piccola gita in Italia per qualche progetto così da poterlo accogliere come si deve in aeroporto.