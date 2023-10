Can Yaman è furioso dopo quanto accaduto a Palermo: lo Sfogo durissimo sui social non lascia indifferenti

Gossip TV

Can Yaman non ci sta. I fatti di Palermo vanno osservati con altri occhi e si sfoga così su Instagram.

Can Yaman non ci sta e replica agli ultimi fatti di cronaca, più specificatamente ad un video che lo ritrae furioso mentre scaraventa il cellulare di un fan lontano dal su volto. Il divo turco si è lasciato andare ad un lungo sfogo su Instagram, ecco cosa ha detto.

Can Yaman, lo sfogo su Instagram lascia tutti di stucco

Nuove turbolenti fatti di cronaca riardano Can Yaman, dopo la denuncia della commerciante di Civita Castellana che sostiene che l’attore turco l’abbia minacciata sul set di Viola come il Mare 2. Il divo è stato immortalato mentre getta stizzito il cellulare di un fan lontano dalla sua vettura, ma ha spiegato prontamente la natura del suo gesto, ammettendo di essersi sentito spinto al limite da quello che, secondo lui, non è un ammiratore ma molto più probabilmente qualcuno interessato a vendere quel momento. Yaman non ha perdonato le illazioni sul suo conto, troppo affezionato ai fan per permettere a terzi di parlarne male.

“Ho un ottimo rapporto con i miei fan, anche talmente bravo che ti ha pure infastidito nel tempo, il problema è con gli abusivi e le persone maleducate sotto il nome di fan che non sono miei fan. Lo so che ti piace giudicare prima consapevolmente, aspettare nell'imboscata per dire quello che ci viene alla bocca anche se sembra uno scandalo […] Tutti mi hanno difeso, quindi cosa ti sta succedendo lì? […] Sono stato criticato per non aver condiviso in turco, eccomi qui”, ha scritto Yaman.

Il lungo sfogo di Can, scritto in turco appunto come provocazione a chi l’ha accusato di aver completamente dimenticato le sue origini, troppo preso dal trasferimento a Roma in cerca di nuova fortuna. Fortuna che è arrivata tutta insieme grazie ad alcune produzioni nostrane come Viola come il Mare, dove impersona il personaggio di Francesco Demir anche nella seconda stagione.