"C'è speranza che tu possa tornare con Chiara Ferragni?" La risposta secca di Fedez a Pomeriggio 5

Il rapper milanese è stato nuovamente raggiunto dall’inviato della trasmissione Pomeriggio Cinque, Michel Dessì.

«Ho appena messo giù il telefono con Myrta, mi ha detto che sei licenziato!» Raggiunto dall’inviato della trasmissione Pomeriggio Cinque, il programma condotto da Myrta Merlino su Canale 5, Fedez ha scherzato con Michel Dessì mostrando anche il corno portafortuna che la conduttrice ha regalato al cantante. Al giornalista, il rapper milanese ha anche risposto ad una domanda abbastanza delicata, ovvero se c'è una speranza che i Ferragnez possano ricongiungersi.

Lo scambio di battute tra il cantante e l’inviato è andato in onda oggi durante la trasmissione:

Michel: Da buon uomo del Sud non potevo non accogliere il suo invito!

Fedez: Ho appena messo giù il telefono con Myrta io, scusa!

Michel: Vero?

Fedez: Giuro! E ha detto che sei licenziato! No scherzo!!! T’immagini? Avrebbe fatto molto ridere, no?

Michel: Questo funziona eh! (l’inviato si riferisce al corno portafortuna che ha appena consegnato al cantante, ndr.).

Fedez: Grazie mille ragazzi!

Michel: È potentissimo! Ma che sta succedendo? Ti si è anche scheggiato un dente!

Fedez: Mi sono anche scheggiato un dente, si.

Michel: Tutto contro di lei.

Fedez: No, no, è ironia, autoironia. Ti do una massima, vuoi una massima? Non prendere la vita troppo sul serio perché tanto non ne uscirai vivo!

Michel: E hai ragione! Senta ma, mi dica una cosa, posso solo una domanda? Un po’ più seria. Ha visto che molti hanno detto che c’è speranza che tornino insieme, per via delle fedi, ieri, poi i giornali amplificano, scrivono…c’è questa speranza?

Fedez: Ma secondo te, te lo vengo a dire a te?

Michel: Non lo so, una speranza basta!

Fedez: Chi vive sperando muore…

Michel: Disperato?

Fedez: Disperato si, si dice così.

Michel: Questa è un’altra massima: chi di speranza vive disperato muore.

Fedez: Ah, non sapevi il detto? Chi vive sperando muore?

Michel: Muore?

Fedez: Finitela voi da casa amici!