Blanco, parla l'ex fidanzata Giulia Lisioli: "Ogni tanto mi capita di ascoltare le sue canzoni, mi emozionano"

Gilia Lisioli è tornata a parlare della sua relazione con Blanco, oggi fidanzato con Martina Valdes.

Giulia Lisioli è tornata a parlare della sua relazione con Riccardo Fabbriconi, in arte Blanco, il giovane artista bresciano con cui la 23enne ha avuto una lunga relazione (i due si sono conosciuti sui bianchi di scuola), terminata dopo la vittoria del cantante all'ultimo Festival di Sanremo.

Blanco, parla l'ex fidanzata Giulia Lisioli: "Ferita e delusa, ogni tanto ascoltole sue canzoni"

Proprio in quell'occasione, davanti a milioni di persone, il cantante è corso in platea per abbracciarla e baciarla. "Ci tengo a lei. E me ne prendo cura. Sempre" dichiarava Blanco a Vanity Fair confessando tutto il suo amore per lei.

Oggi Blanco è fidanzato con Martina Valdes e Giulia ha dichiarato di aver sofferto tantissimo e di aver scoperto la loro relazione tramide un video su social:

"Ho scoperto che Riccardo aveva un’altra in un video che mi hanno mandato su Internet. Ho visto lui in discoteca che baciava quella ragazza, una che non avevo mai visto prima."

La giovane bresciana è tornata a parlare della loro relazione in un'intervista concessa al TikToker “MagnetFalco” :

"Mi sono sentita ferita, ci sono rimasta male, come è normale, come ogni persona. Però volevo mettere questo puntino, che le persone aggrediscono: lui non mi ha mancato di rispetto, non mi ha fatto le corna, ma mi sono sentita un attimo ferita. Su Instagram pieno, le persone tantissime, ecco perché l’ho visto. Sono contenta però di essermi rialzata come volevo. Ora sto abbastanza in pace con me stessa."

Giulia ha confessato di ascoltare ogni tanto le canzoni del suo ex fidanzato:

"Siamo cresciuti insieme, ho fatto una piccola parte del suo percorso, mi emozionano e ogni tanto mi capita anche di ascoltarle. Non mi danno fastidio."

La ragazza ha dichiarato di aver ricevuto la proposta per partecipare al Grande Fratello Vip e ad altri reality show:

"Alla gente interessa anche il gossip, e sono sincera, chi mi ha smesso di seguirmi vuol dire che non sono interessati a me, ma all’hype e al gossip. Volevo anche chiudere il profilo Instagram."

La ventitrenne bresciana ha affermato di essere stata malissimo dopo aver scoperto il tradimento. Per settimane si è sottoposta ad una terapia farmacologia per riprendersi, rilevando di averlo rivisto dopo circa due mesi dall'accaduto:

"Mi ha detto che ci teneva ancora tantissimo a me. Ha sbagliato, forse era in un momento difficile, in cui aveva tanto stress addosso. Io non ho sbagliato niente. L’ho amato, supportato e sopportato: dall’inizio fino a Sanremo. Chi ha sbagliato è solo lui.Per stare dietro a lui spesso mi trascuravo. Forse è stato questo il mio errore ma ero sicura del suo amore. Mettevo davanti a tutto le esigenze di Riccardo, io venivo dopo e mi sembrava giusto così".