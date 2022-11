Benedetta Parodi festeggia 25 anni con il marito Fabio Caressa e rivela il segreto della loro unione

Gossip TV

Intervistati da Il Corriere della Sera, Benedetta Parodi e Fabio Caressa hanno rivelato il segreto per un matrimonio duraturo. Scopriamo insieme cosa hanno detto.

In un'epoca in cui molti matrimoni finiscono prima ancora che la torta nuziale sia stata digerita, o arrivano a distruggersi a causa di infedeltà e perdita di fiducia, essere ancora insieme dopo 25 anni è qualcosa da celebrare. Ed è questo che devono aver pensato Benedetta Parodi e Fabio Caressa, giunti a 23 anni di matrimonio e 25 da quando è iniziata la loro storia.

Benedetta Parodi e Fabio Caressa svelano il segreto del loro matrimonio

La conduttrice di Bake Off Italia e il giornalista sportivo sono felicemente sposati da 23 anni e in occasione del loro anniversario Il Corriere della Sera ha dedicato loro spazio con una lunga e ricca intervista che rendesse omaggio alla loro storia. La coppia si è conosciuta nel 1997: entrambi giornalisti, appassionati di due mondi diversi: cinema per lei, calcio per lui.

Si sono incontrati nella mensa di Telepiù, l'emittente che un giorno sarebbe diventata Sky e con cui, oggi, Fabio Caressa ancora lavora. Nessun colpo di fulmine, ma una relazione maturata con il tempo e sugli interessi reciproci. Il primo appuntamento fu al cinema, come dichiara Benedetta Parodi:

"Lo invitai io, ma perché avevo sempre bisogno di qualcuno che mi facesse compagnia per andare a vedere i film su cui lavoravo. Fabio venne a vedere Romeo&Giulietta con Di Caprio solo perché aveva altre mire."

Ma nonostante non fosse stato amore a prima vista, tra i due la sintonia era innegabile e dopo un mese di conoscenza arrivò la decisione di andare a vivere insieme. Una storia d'amore...priva di romanticismo, almeno a detta di entrambi: anche la decisione di sposarsi è stata presa più per praticità che per altro. Eppure, quando hanno rinnovato i voti nuziali alle Maldive qualche anno fa, alla presenza dei tre figli: Matilde, Eleonora e Diego, il romanticismo c'era eccome:

"È stato bello rivedere il nostro sì attraverso gli occhi dei ragazzi. Eravamo partiti prendendola a ridere, invece, là, eravamo tutti commossi."

Una famiglia unita e accogliente, dato che la loro casa è un porto di mare, dalle porte sempre aperte per far entrare gli amici dei figli e stare tutti insieme. E il segreto per una relazione così duratura e felice? La coppia non ha dubbi: innanzitutto, il rispetto reciproco degli spazi e degli interessi, la condivisione di valori e problemi e comunicare, perché altrimenti tutto diventa un problema insormontabile. E poi c'è il patto del pigiama: