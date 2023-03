Belve, Francesco Totti prossimo ospite di Francesca Fagnani!

Gossip TV

Francesco Totti sarà ospite di Belve da Francesca Fagnani: un vero colpo per la giornalista. Vediamo insieme cosa sappiamo.

Dopo i rumors, oramai certi, che Ilary Blasi sarà ospite della prossima edizione di Verissimo, in onda ad aprile, da Silvia Toffanin, arriva anche lo scoop da parte di Che tv fa che Francesco Totti sarà ospitato per una chiacchierata con Francesca Fagnani a Belve, il talk show di Rai 2.

Belve, Francesco Totti sarà ospite del programma!

Totti è pronto a raccontarsi a Belve, talk show graffiante di Francesca Fagnani, noto per le domande pungenti e ironiche della sua conduttrice. Secondo le indiscrezioni riportate da Che tv fa, l'ex calciatore arriverà in tv nell'ultima puntata della trasmissione, prevista per il 21 marzo. Ospite dello stesso programma era stata Ilary Blasi un anno fa, dove era stata smentita la crisi tra lei e Francesco Totti.

Ora, invece, sembra che Totti sia disposto a esprimersi e a dichiarare in tv la sua verità: al momento l'ex calciatore ha rilasciato una sola intervista ed è stato al Corriere della Sera, dove l'ex calciatore ha tirato in ballo i presunti tradimenti di Ilary, il furto dei Rolex - per i quali si è scritto tanto - e ha speso parole molto affettuose per Noemi Bocchi, con cui ha intrecciato una solida relazione.

Si tratta di un inatteso colpo di scena, dato che fino a questo momento Totti non aveva voluto rilasciare alcuna dichiarazione televisiva e risulta anche sospetto che questa comparsa in tv preceda quella della moglie, che dovrebbe essere ad aprile: sembra quasi che il calciatore voglia raccontare la sua versione prima di Ilary Blasi, in modo da portare dalla sua parte il pubblico. Potrebbe davvero essere così? Lo scopriremo il 21 marzo.