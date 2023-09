Belve Anticipazioni, Arisa si racconta: la vicenda del Pride di Roma e la lite con Paola Iezzi

Gossip TV

Nella puntata di Belve di questa sera, su Rai2, Arisa si racconterà a Francesca Fagnani. Vediamo insieme cosa ci svelano le Anticipazioni.

Ospite questa sera, su Rai2, a Belve, in partenza con la nuova stagione, Arisa si è raccontata alla conduttrice Francesca Fagnani, svelando cosa ha provato in merito alla questione del Pride e alla lite con Paola Iezzi.

Belve Anticipazioni, Arisa sbotta nel programma: "Non me ne frega niente!"

Francesca Fagnani ha deciso di ospitare Arisa, nella prima puntata del suo talk show in onda questa sera, 26 settembre, su Rai2, dopo il polverone sollevato dalle sue affermazioni verso la comunità gay, in occasione del Pride di Roma. In un'intervista precedente, la cantante aveva elogiato Giorgia Meloni e la sua politica, attirandosi le critiche della comunità LGBTQI+ e dopo diverse problematiche era stata esclusa come madrina del Pride. Anche Vladimir Luxuria le aveva consigliato di ritrattare alcune sue affermazioni, perché un alleato della comunità non poteva supportare determinate politiche.

A Francesca Fagnani, Arisa ha raccontato cosa ha provato a sentirsi attaccata dai membri della comunità queer:

"Mi sono sentita non capita, attaccata, come una persona che si è battuta per una parte di persone ingrate. Ma sono le persone ai vertici...non posso fare nomi. Ma le persone per strada, quelle che mi conoscono, no..."

Quando la conduttrice ha provato a riassumere la vicenda affermando "l'hanno licenziata, quindi, non è più icona gay", Arisa ha sbottato con veemenza:

"Non mi frega, non me ne frega niente! Perché ognuno di noi ha qui, nel cuore, una porticina dove ci sono le nostre intenzioni. L'unica cosa di cui mi dispiace è che non mi sono fatta capire bene, non ho saputo esprimere bene ciò che provavo"

Fagnani ha anche affrontato l'argomento della lite social con Paola Iezzi, del duo Paola e Chiara, chiamate a sostituire Arisa durante il Pride:

"Le ho fatto il dito medio, senza manicure. Quella è la cosa grave. No, non abbiamo fatto pace, ma non mi interessa, io sono tranquilla"