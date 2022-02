Belen Rodriguez e Stefano De Martino, fuga d'amore: paparazzati mano nella mano (FOTO)

Gossip TV

Qualche giorno fa, l'ex ballerino di Amici aveva smentito un ritrono di fiamma con la showgirl ma i due ex coniugi sono sempre più vicini: le immagini di Chi in una Spa del Bresciano.

Una fiamma che non si è mai del tutto spenta quella tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Nonostante le recenti dichiarazioni del conduttore di Stasera tutto è possibile ed ex ballerino di Amici in cui smentiva un riavvicinamento con la showgirl argentina, le nuova paparazzata di Chi, sembrerebbe togliere tutti i dubbi. Come riportato dal portale di Tvdaily.it, i due ex coniugi pare proprio che abbiano ritrovato, dopo tanti alti e bassi, la serenità perduta. Belen e Stefano, sono stati fotografati mano nella mano a in un resort del Bresciano in cui hanno trascorso un weekend romantico all'insegna di un po' di relax e della consueta complicità.

Nelle immagini, vediamo i due ex coniugi sorridenti camminare insieme in accappatoio nella Spa in un resort in Franciacorta dove hanno deciso di soggiornare per qualche giorno, lontano dai loro rispettivi impegni di lavoro.

"Se ci fosse un ritorno di fiamma lo direi" ,ha dichiarato di recente Stefano De Martino mentre la showgirl, ora al timone della nuova avventura televisiva alle Iene, aveva precisato che, rivedere il suo ex marito, è una consuetudine anche per far trascorrere del tempo a Santiago in compagnia del suo papà. Proprio nel programma di Italia 1, la Rodriguez ha anche fatto un'ammissione più intima nei confronti del suo ex: "E' infedele ma a letto siamo sempre andati d’accordo" confermando che l'attrazione tra i due non si è mai del tutto spenta.