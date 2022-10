Belen Rodriguez e Michelle Hunziker inseparabili: presto in Tv con un programma insieme? L’indiscrezione

Gossip TV

Sembra che Michelle Hunziker stia pensando ad un nuovo format, che coinvolgerebbe anche la collega e amica Belen Rodriguez.

Nelle ultime settimane sono inseparabile e ora sembra che vi sia in ballo il progetto di un nuovo programma televisivo insieme. Belen Rodriguez e Michelle Hunziker sono pronte a stupire il pubblico?

Belen e Michelle, coppia anche in tv?

Durante la sfilata di Giorgio Armani a Milano, Michelle Hunziker e Belen Rodriguez si sono lasciate immortalare insieme, vestite con splendidi completi giacca e pantalone della nota maison di moda. Da quel momento, le due presentatrici e amiche non si sono mai più separate e hanno preso parte a diversi eventi mondani e solidali insieme, parlando anche di tematiche importanti e sociali. Michelle sembra sia tornata a fare coppia fissa con Tomaso Trussardi, che secondo recenti gossip avrebbe trascorso la notte a casa dell’ex moglie.

La coppia ha perdonato gli errori del passato? Al momento ancora nessuna conferma, tranne quella che vede Michelle lontana dal progetto di tornare su Mediaset con il suo show Michelle Impossibile. Nonostante il successo del format, infatti, la Rete al momento non avrebbe soldi necessari per realizzare una seconda stagione. Ma Hunziker non demorde e vuole assolutamente realizzare qualcosa di nuovo che, secondo Dandolo, coinvolgerebbe anche l’amica Belen.

“Avrebbe in mente di coinvolgerla in un nuovo progetto professionale. Nelle ultime settimane sono inseparabili: hanno presenziato insieme ad alcuni party mondani e ad eventi volti a promuovere la valorizzazione dell’identità femminile”, si legge su Oggi.

Belen e Michelle insieme in un nuovo programma Tv? Al momento nessuna conferma da parte delle due presentatrici, ma i fan sperano che questa indiscrezione si realizzi. Rodriguez, che ha sorpreso Stefano De Martino per il compleanno, dovrebbe tuttavia prima concludere il lavoro al timone de Le Iene su Italia 1, per lanciarsi poi in una nuova avventura con l’amica svizzera.