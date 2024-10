Gossip TV

A sorpresa, Beatrice Valli e Marco Fantini sono convolati a nozze dopo il rito civile del 2021. Ecco tutti i dettagli della cerimonia!

Nozze bis per Beatrice Valli e Marco Fantini! La coppia di influencer, infatti, dopo il romantico rito civile celebrato a Capri nel 2022, alla presenza di amici e famiglia, si è nuovamente unita in matrimonio, questa volta in chiesa, il 19 ottobre 2024.

Beatrice Valli e Marco Fantini: nozze bis e in chiesa per la coppia di influencer

Gli ex protagonisti di Uomini e Donne hanno festeggiato quest'estate 10 anni di relazione e già 2 anni di matrimonio civile, ma hanno deciso di unirsi in matrimonio anche in chiesa con una cerimonia più intima celebrata ieri mattina, sabato 19 ottobre 2024. Fino al momento della cerimonia, nessuno dei due influencer aveva lasciato trapelare alcun dettaglio sui social. Poi, con un post su Instagram, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha svelato che lei e Marco Fantini si sono detti di nuovo sì in chiesa, alla presenza delle sorelle Ludovica ed Eleonora, dei loro figli e nipoti.

Oltre al post che celebrava le loro seconde nozze, Beatrice Valli ha condiviso una serie di scatti sui social della giornata di ieri: nelle stories del suo profilo è possibile vedere alcuni dei suoi figli, il primogenito Alessandro e le sorelline, che assistono meravigliati alla cerimonia o sembrano in procinto di combinare qualche marachella.

Sul suo profilo, Beatrice ha postato una foto sfocata di lei e Marco Fantini che si scambiano il primo bacio da marito e moglie fuori alla chiesa e ha aggiunto come didascalia che lei e il marito hanno deciso di celebrare le nozze in chiesa in occasione del battesimo della loro terza figlia, la piccola Matilda Luce:

"Ci siamo ripromessi AMORE ETERNO davanti a Dio e lo abbiamo fatto in un momento di unione per noi molto importante, quello del Battesimo della nostra Matilda Luce"

Già da alcuni giorni erano trapelati indizi su un possibile rinnovo delle promesse in chiesa e così la coppia, in occasione del battesimo della piccola Matilda, ha deciso di promettersi ancora amore eterno. Presenti le sorelle dell'influencer e la famiglia con alcuni amici più intimi della coppia.

Beatrice Valli e Marco Fantini festeggiano dieci anni d'amore: il tenero post

Beatrice Vallie Marco Fantini si sono conosciuti nel dating show condotto da Maria De Filippi: all'epoca, Fantini era tronista e scelse come sua compagna Beatrice Valli, che si era presentata per corteggiarlo, nonostante i dubbi sul loro futuro.

A distanza di dieci anni, la coppia ha accolto tre figlie -Bianca, Azzurra e Matilda Luce - e si è unita in matrimonio con una romantica e lussuosa cerimonia a Capri.

Per festeggiare i primi dieci anni di relazione, raggiunti il 30 maggio 2024, Beatrice Valli ha scritto una romantica dedica al marito, emozionando i followers. La coppia è sempre stata molto unita e, al di là di alti e bassi, sono rimasti insieme innamorati follemente l'uno dell'altra. In un carosello di foto postate sui social, l'influencer ha pubblicato diversi scatti spontanei che ritraggono lei e Marco Fantini con i figli:

"A me, a te e a tutto ciò che abbiamo creato insieme. A questi 10 anni, di cui due di matrimonio, che rappresentano un traguardo e un nuovo inizio da cui partire per migliorarci e amarci sempre di più! Ti amo"