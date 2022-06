Barbara d’Urso torna alle origini: nuovo progetto teatrale per la presentatrice di Pomeriggio 5

Gossip TV

Barbara d’Urso ridimensionata da Mediaset: la presentatrice pronta per tornare a teatro.

Mediaset ha deciso ormai da tempo quale nuova rotta seguire e sembra non vi sia più tanto spazio per Barbra d’Urso. La presentatrice partenopea si accontenta di Pomeriggio 5, per impegnare il suo tempo libero sul palco del teatro.

Barbra d’Urso torna a recitare a Teatro

Dopo l’improvviso caldo degli ascolti di Live-Non è la d’Urso, Mediaset ha studiato a fondo il ruolo, quasi onnisciente, ricoperto da Barbara d’Urso su Canale5 e ha deciso di ridimensionare drasticamente lo spazio dedicato ai programmi della presentatrice partenopea. Barbara così si è vista togliere Domenica Live, ha mancato il rinnovo di Live-Non è la d’Urso (una perdita reale per tutti gli amanti del trash), ha dato una nuova direzione a Pomeriggio 5 con un’intera fetta dedicata all’informazione quotidiana.

Mentre Barbara viene riconfermata al timone dello show pomeridiano, sembra che il rinnovo de La Pupa e il Secchione Show sia in bilico, sempre a causa degli ascolti non propriamente da capogiro, d’Urso sceglie di tornare ad una delle attività che predilige sin dalla gioventù: recitare. Era il 2008 quando Barbara ha calcato per l’ultima volta il palco per la pièce “Il letto ovale” di John Chapman e Ray Cooney, e ora sceglie proprio Cooney per il suo grande ritorno a teatro.

Nella primavera 2023, come rende notto Davide Maggio, la partenopea sarà protagonista di “Taxi a Due Piazze” con Rosalia Porcaro. Lo spettacolo andrà in scena tutti i weekend e dunque Barbara potrà presenziare all’appuntamento pomeridiano di Pomeriggio 5 per poi viaggiare con la troupe in giro per l’Italia presentando il suo nuovo progetto.