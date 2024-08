Barbara d’Urso riceve una proposta, ma si tratta di una presa in giro? Il dubbio

Gossip TV

Barbara d’Urso sarebbe stata contattata da Freemantle per un nuovo programma ma Warner Bros. Discovery esclude l’ipotesi di lavorare per ora con la presentatrice. Cosa succede?

Dopo essere stata tagliata fuori da Pomeriggio 5, sembrava che Barbara d’Urso potesse tornare in televisione da un momento all’altro e invece, a distanza di un anno ancora tutto tace. Una nuova indiscrezione riporta che la conduttrice sarebbe stata contattata per un format prodotto da Freematle, ma Warner Bros. Discovery nega la possibilità di vederla approdare prossimamente sulle sue reti. Cosa succede?

Barbara d’Urso (ancora) lontana dalla televisione

Il burrascoso addio di Barbara d’Urso a Mediaset ha fatto storcere il naso a più di qualche fan della presentatrice partenopea, silurata senza troppe cerimonie dopo oltre 15 anni di conduzione di Pomeriggio 5 in favore di Myrta Merlino. Barbarella non ha preso bene la notizia, così come le giustificazioni e spiegazioni i dell’Ad Mediaset, commentando lapidaria sui social. Dopo l’apparizione a Domenica In per un’intensa intervista con Mara Venier, d’Urso si è tenuta lontano dal piccolo schermo e ha aperto un canale Tik Tok che sta riscuotendo un discreto successo.

Nel frattempo, nel corso dei mesi di lunga assenza dalla televisione, sono circolate diverse voci sui possibili nuovi impegni della conduttrice, ma fino ad ora sono stati tutti buchi nell’acqua. Nelle ultime ore, tuttavia, Davide Maggio fa sapere che Freematle starebbe lavorando segretamente, “proponendo un programma molto simile a Vita in Diretta e Pomeriggio 5 che vedrebbe al timone Barbara d’Urso dal prossimo settembre su Nove”. Barbarella sta per tornare? Purtroppo non sarà così, ecco perché.

Barbara d’Urso illusa? Cosa succede

Nelle ultime settimane, Barbara d’Urso potrebbe essere stata contattata da Freemantle per un format, molto simile al suo Pomeriggio 5, da condurre su Nove a settembre. La notizia porta entusiasmo nei fan della presentatrice partenopea, ma non sembra essere troppo attendibile dato che Davide Maggio fa sapere che i vertici della Warner Bros. Discovery escludono, al momento, questa possibilità.

“Ambienti vicini a Warner Bros. Discovery ci hanno escluso l’esistenza di un simile progetto per la loro rete generalista. Ma la concretezza delle telefonate con annessa proposta lavorativa c’è ed è facilmente riscontrabile. A farle, un capoprogetto che ha effettivamente esperienza pregressa in show affini”.

Dunque perché contattare Barbara e prometterle un progetto che non avrebbe vita nel breve periodo? Secondo il giornalista potrebbe trattarsi di una proposta per illuderla e far trascorrere altro tempo, oppure di un progetto che si vedrà realizzato ma che sarà difficilmente affidato alla d’Urso, della quale ha parlato il figlio, il cui ritorno in tv potrebbe essere un boomerang negativo per la rete che sceglierà di ospitarla dopo tante polemiche.