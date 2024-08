Barbara d’Urso replica alle dichiarazioni di Gerardina Trovato che ha definito "una minchiat* essere stata sua ospite

Gossip TV

La conduttrice, sui social, ha commentato le parole della cantautrice, pentita di essere stata ospite nel salotto di Live-Non è la D'Urso.

Negli ultimi giorni, Gerardina Trovato è tornata a far parlare di sé, dopo che un video su TikTok, in cui chiedeva sostegno in un momento difficile, ha suscitato una grande ondata di affetto e solidarietà online.

Gerardina Trovato amare parole contro Barbara D'Urso che però in passato è stata l'unica ad averla aiutata

In seguito, la cantautrice ha rilasciato diverse interviste, nelle quali non ha mancato di esprimere opinioni forti. In una di queste, ha criticato duramente Andrea Bocelli, definendolo ingrato, mentre in un'altra, pubblicata dal portale Mow, ha smentito di aver mai sofferto di depressione.

Tuttavia, la parte più controversa è emersa quando, incalzata dall'intervistatore, ha rivolto parole aspre anche verso Barbara D'Urso. Nel 2020, la conduttrice di punta dei pomeriggi di Mediaset aveva più volte ospitato Gerardina Trovato nel suo programma Live - Non è la D'Urso. In quelle occasioni, la cantante aveva raccontato la sua difficile situazione personale, tra problemi di salute, difficoltà economiche e ostacoli nel riprendere la sua carriera musicale. Trovato aveva parlato anche della sua complessa relazione con la famiglia, in particolare con la madre. Durante una delle sue apparizioni, la cantante aveva ringraziato entusiasticamente la D'Urso, esprimendo gratitudine per l'aiuto ricevuto, arrivando a dire: "Mi hai fatto vivere una giornata, Barbara! Tu mi hai aiutato, a differenza di mia madre".

Nonostante tutto, sembra che Gerardina Trovato abbia cambiato opinione su quelle partecipazioni televisive, soprattutto riguardo all'ultima. La cantante, infatti, nell'intervista a Mow, ha definito "una minchat*" la sua presenza a Live - Non è la D'Urso, sostenendo che le sue intenzioni erano ben diverse da ciò che è stato poi trasmesso.

"Sono andata lì per raccontare la mia storia, avevo scritto un libro, ma Barbara non mi ha lasciato parlare. Ha detto tutto lei, senza farmi dire nemmeno una parola. È stata una grande minch** Avevo tanto altro da dire, cose importanti che venivano dal cuore, ma mi è stato impedito di farlo."

Le accuse di Trovato non sono passate inosservate, soprattutto perché Barbara D'Urso è solitamente nota per non rispondere alle polemiche che spesso la coinvolgono. Questa volta, però, la conduttrice ha deciso di reagire attraverso le sue Instagram Stories. La D'Urso ha ripostato un video del servizio di Live - Non è la D'Urso, in cui si vedeva Gerardina felice mentre entrava nella sua nuova casa, donata da un benefattore dopo averla vista in televisione. Il commento del creatore della storia sottolineava che "In passato solo Barbara D'Urso ha cercato di darle visibilità e aiuto". Nonostante il risentimento espresso da Trovato, la conduttrice ha risposto con eleganza, aggiungendo alla storia la frase: "Ed oggi come allora, forza Gerardina", accompagnata da un’emoji di un sole splendente, a testimoniare il suo continuo sostegno.