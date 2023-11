Barbara D'Urso: "Per strada mi dicono che il pomeriggio è triste senza di me"

Gossip TV

La conduttrice intervistata dall'edizione di Torino de Il Corriere della Sera è pronta al ritorno in teatro questa sera nel teatro Alfieri nel capoluogo piemontese.

Barbara D'Urso, a partire da questa sera, farà il suo grande ritorno a teatro con lo spettacolo "Taxi a due piazze" per la regia di Chiara Noschese, che resterà in cartellone fino a domenica al teatro Alfieri a Torino.

Barbara D'Urso: "Il cuore del mio pubblico lo sento sempre. Mi scrivono in tantissimi anche sui social e li ringrazio molto. Siete meravigliosi"

Intervistata dall'edizione di Torino de Il Corriere della Sera, la conduttrice televisiva ha parlato della commedia teatrale tutta al femminile per la quale girerà tutta Italia:

"Il teatro fa parte della mia vita da sempre. Il primo spettacolo che feci forse fu nel 1990. È una sfaccettatura del mio lavoro assolutamente fondamentale, perché hai un rapporto diretto con il pubblico che, ogni sera, reagisce in maniera diversa. C’è molta emozione quando ci si incontra dopo la messinscena e mi aspettano fuori, sempre con un regalino o un fiore"

"È un periodo bellissimo, sto molto bene. Sono sempre una stacanovista che fa trecentomila cose. È una calma apparente. Il cuore del mio pubblico lo sento sempre, soprattutto quando cammino per strada e mi dicono: “Ci manchi. Mamma mia quanto è triste il pomeriggio senza di te”. Mi scrivono in tantissimi anche sui social e li ringrazio molto. Siete meravigliosi. Sono fortunata perché ho il grande dono di avere molta energia internamente. Ogni giorno danzo, già da diversi anni ho la mia lezione. Mangio bene, pulito. Prendo degli integratori…"

Un ritorno in televisione? "Chissà" ha risposto Carmelita restando ancora sul vago. La conduttrice ha poi parlato del personaggio che interpreterà nella commedia, una tassista che deve mantenere il segreto della sua bigamia:

"È molto simpatica e, esattamente come un uomo, riesce a gestire tranquillamente due matrimoni e due mariti diametralmente opposti. Stanno entrambi bene e pure lei sta una favola. Alla fine tutto decade perché lei combina un casino pazzesco. È una commedia degli equivoci molto divertente"

Alla D'Urso è stato chiesta una riflessione per il momento "tanto delicato e complesso" per le donne in generale:

"Le donne, ormai da anni, fanno il loro percorso. Che è ancora molto lungo e, come sappiamo, difficile. Ci sono ancora troppe differenze rispetto agli uomini in quelli che sono i ruoli “importanti”. Ma ce la faremo. Dobbiamo però essere più generose e solidali tra di noi. Già solo per il fatto che siamo capaci di partorire dimostriamo quanto, istintivamente, possiamo essere più forti. Ma non è ancora arrivato il momento di smettere di combattere. E di amarci"

La conduttrice è tornata da un recente viaggio in Inghilterra, a proposito del quale, ha detto:

"È stato un bellissimo periodo. Un momento intenso perché avevo tutta la giornata piena per il mio impegno a scuola. Oltre ad altre cose che avevo da fare di lavoro. È stata un’immersione totale in cui mi sono distaccata un po’ da tutto"