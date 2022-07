Barbara d’Urso non lo nasconde, lo sfogo sui social: ''Una tragedia''

Gossip TV

Barbara d’Urso addolorata per i recenti fatti di cronaca, ecco cosa scrive su Twitter.

Barbara d’Urso si gode le meritate vacanze estive, prima di tornare al timone di Pomeriggio 5 a settembre, ma nel frattempo rimane sempre aggiornata sui fatti di cronaca e sugli ultimi pettegolezzi. Così, poche ore fa, la presentatrice partenopea si è sfogata su Twitter, lanciando un messaggio che invita i suoi fan a riflettere. Ecco cosa è successo.

Barbara d’Urso si lascia andare ad uno sfogo su Twitter

La presentazione dei palinsesti Mediaset per la nuova stagione televisiva ha confermato Barbara d’Urso al timone di Pomeriggio 5. La presentatrice partenopea torna su Canale 5 a settembre, difesa da Pier Silvio Berlusconi dopo l’attacco poco elegante di Pio e Amedeo, e si prospettano novità in cantiere per lei. Sembra, infatti, che il Biscione voglia affidarle un nuovo format adatto alle sue doti di intrattenitrice, mettendo a riposto per qualche stagione La Pupa e il Secchione Show, che certamente non è stato premiato dagli ascolti.

Mentre si concede un po’ di relax in vista della nuova stagione lavorativa, Barbara si tiene informata sul gossip e sui fatti di cronaca, e ha seguito con particolare apprensione la notizia del distacco di un ampio blocco di ghiaccio sulla Marmolada, che ha provocato vittime e ferite e che ha tenuto tutti con il fiato sospeso.

“Una tragedia, dubbia riflettere… Una preghiere per le vittime della Marmolada e un abbraccio ai loro cari”.

Una tragedia… Dobbiamo riflettere… Una preghiera per le vittime della #Marmolada e un abbraccio ai loro cari https://t.co/nW69B28nfx — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) July 3, 2022

Questo il messaggio diffuso da Barbara su Twitter, con tanto di video dell’incredibile incidente montano che ha sconvolto l’Italia. Purtroppo, il distaccamento del blocco di ghiaccio, infatti, è avvenuto in un punto molto frequentato poiché itinerario di salita per raggiungere la vetta, che è dunque molto frequentato.