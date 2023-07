Barbara D'Urso, messaggio d'addio al pubblico di Pomeriggio 5: "Non ho potuto dirvi grazie, ma non finisce qui..."

Gossip TV

La conduttrice Barbara D'Urso è tornata sui social per commentare il suo licenziamento da Pomeriggio 5. Ecco cosa ha scritto!

Barbara D'Urso è tornata sui social dopo la notizia del suo allontanamento da Pomeriggio 5: la storica conduttrice di Mediaset ha deciso di esprimere, con un suo personale messaggio, il suo dispiacere per l'improvvisa decisione di Pier Silvio Berlusconi e ha anche voluto mostrare la sua gratitudine a un pubblico che per 15 anni l'ha seguita con amore.

Barbara D'Urso torna sui social e ringrazia i fan

La conduttrice ha deciso di scrivere un tweet dal suo profilo personale per ringraziare i fan che l'hanno seguita durante la sua conduzione di Pomeriggio5, programma di Canale5 che da settembre passerà a Myrta Merlino, come ha annunciato l'amministratore delegato di Mediaset durante la conferenza stampa di martedì 4 luglio, quando sono stati presentati i palinsesti della prossima stagione televisiva 2023/24.

Spazio a maggiori programmi di inchiesta e di informazione, senza dimenticare l'intrattenimento e i reality - "non dobbiamo demonizzarli" ha dichiarato Pier Silvio Berlusconi, ma con una maggior attenzione a non offendere la sensibilità del pubblico e a scadere nel trash. L'operazione di rinnovamento iniziata già con il Grande Fratello Vip prosegue così tra cancellazioni, licenziamenti e nuovi volti che arrivano a Mediaset.

Da Twitter, Barbara D'Urso ha voluto dire il suo personale ringraziamento a un pubblico che non l'ha mai abbandonata:

"Non vi ho potuto salutare come avrei voluto, ma oggi sono qui a dire grazie a ognuno di voi, ai miei fan fedelissimi e a chi non lo è ma mi ha comunque dimostrato solidarietà. A tutti voi va la mia gratitudine...Col cuore...E non finisce qui...."

Un messaggio che non cela la delusione e la rabbia per una decisione che è stata improvvisa e non concordata, come ha riportato in altre occasioni la conduttrice, e che lascia presagire che presto Barbara D'Urso racconterà la sua personale verità su come sono andate le cose.