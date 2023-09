Barbara d’Urso, l’ex Fidanzato la demolisce: ''Myrta meno trash, Pomeriggio 5 era uno starnazzare di galline''

Gossip TV

Arriva un affondo inaspettato ai danni di Barbara d’Urso. La conduttrice criticata duramente dall’ex Memo Remigi. Ecco le parole del cantante.

Cambio di guardia a Pomeriggio 5 dopo circa 15 anni dal debutto su Canale 5 del talk show pomeridiano di Mediaset. Barbara d’Urso ha specificato che la scelta di lascare non è stata sua, come suggerito dalla Rete, la quale ha promosso al suo posto la collega Myrta Merlino. In questo momento così delicato, a sorpresa, arriva l’affondo di Memo Remigi, ex fidanzato della d’Urso.

Memo Remigi, che smacco a Barbara d’Urso

Mediaset ha stravolto l’assetto di alcuni dei suoi programmi più noti, salutando Barbara d’Urso dopo ben 15 anni di conduzione di Pomeriggio 5. Il cambiamento era nell’aria e Piersilvio Berlusconi non si sta risparmiando, anche se molti fanno notare che la mannaia sta candendo su alcune delle presentatrici più amate e seguite di Canale 5, risparmiando invece presentatori che meriterebbero pari trattamento se vogliamo considerare il trash fornito sui canali in prima serata. Al di là di critiche e presunzioni di fatto, rimane la novità dell’introduzione di Myrta Merlino al posto della d’Urso, con la promessa di un intrattenimento ben più culturale di quello offerto dalla presentatrice partenopea. A sorpresa, tra le pagine di Mio, anche Memo Remigi lancia un durissimo affondo a Barbarella, ammettendo:

“Non era una trasmissione di grande cultura e insegnamento. È vero che la tv non deve essere maestra, ma almeno di buon gusto e in quel programma ce n’era poco: era solo uno starnazzare di galline che fanno a gara a chi grida di più. Myrta probabilmente farà una trasmissione meno trash di Barbara, e lo dico con tutto l’affetto e il rispetto per la sua professione.”

Parole durissime quelle di Memo, un tempo amante di d’Urso per ben quattro anni. Fu lui a parlare della relazione con la presentatrice, ammettendo di aver tradito sua moglie con la partenopea, che lo fece sentire di nuovo vivo. Nel frattempo, giungono nuove indiscrezioni sul cachet che Barbarella avrebbe ricevuto a Mediaset negli ultimi quattro anni, decisamente un compenso stratosferico per la presentatrice. Nel frattempo, Remigi si complimenta con l'AD Mediaset per le scelte che sta apportando alla rete, a discapito di alcune delle presentatrici più amate.