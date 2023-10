Barbara d’Urso, l’addio a Parigi fa discutere: il Video incriminato

Gossip TV

Barbara d’Urso si prepara a tornare in Italia, dice addio a Parigi nel mondo più sexy possibile ed è subito virale.

Barbara d’Urso ha trascorso qualche settimana a Parigi, dopo l’esilio a Londra per allontanarsi dal gossip derivato dal suo addio obbligato a Mediaset e a Pomeriggio 5. La presentatrice partenopea ora torna in Italia, attesa a Torino per lo spettacolo teatrale Taxi a due piazze, per la regia di Ray Cooney, e lo fa con gran stile.

Barbara d’Urso, così lascia Parigi: che sexy!

Il nuovo anno televisivo di Mediaset è iniziato con la notizia bomba dell’addio di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 dopo circa 15 anni di presenza fissa nello studio di Canale 5. Notizia che è stata appresa anche dalla presentatrice partenopea tramite il freddo comunicato diramato dal Biscione, portandola a puntare il dito contro la Rete che per anni ha curato con grande dedizione, con programmi che sì strizzano l’occhio al trash ma che sono anche stati trascinatori di share.

Mentre Piersilvio Berlusconi tuona, Barbara è volata a Londra si mormora per allenare la lingua inglese in vista di un nuovo contratto con Netflix. Sembra, infatti, che la presentatrice sarà parte del cast di una serie tv internazionale, e per questo deve possedere un inglese piuttosto fluente. Prima di tornare in Italia, dopo mesi di lontananza che hanno portato i fan a rimpiangere la presenza di Barbarella su Canale 5 e trovano che i vertici Mediaset abbiano sbagliato a farla fuori così velocemente, d’Urso ha soggiornato per qualche giorno a Parigi.

Nella città della moda, dove da poco è andata in scena la Fashion Week con alcune delle sfilate più belle e attese della stagione come quella di Valentino firmata Pierpaolo Piccioli, Barbara si è lasciata ispirare con outfit sensuali. L’ultimo, quello per salutare la capitale francese prima di tornare in Italia a Torino dove è attesa in teatro, ha fatto scalpore. A 66 anni suonati, Barbara è bellissima ma il suo look un tantino esagerato con calze velate con riga posteriore, short cortissimi e un colorato cappello a falda larga in perfetto stile bon ton ma anche sexy, ha fatto discutere sui social. Sotto al post su Instagram, infatti, piovono commenti contrastanti e molte critiche a Barbara.