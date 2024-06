Barbara D’Urso arriva la conferma: "Tornerò in tv, ecco dove"

Gossip TV

In occasione dell’evento di chiusura di stagione del Trapani Calcio, in onda sulla rete locale TeleSud, Barbara D’Urso ha annunciato il suo ritorno sul piccolo schermo.

Barbara D'Urso pronta per un nuovo capitolo televisivo: "Tornerò presto su..."

Dopo aver chiuso l’esperienza con Mediaset e il suo popolare programma "Pomeriggio 5", Barbara D'Urso ha trascorso oltre un anno lontano dalle telecamere, dedicandosi ad altre attività. La conduttrice, durante un evento a Trapani, trasmesso dall’emittente locale TeleSud,ha annunciato che condurrà un programma insieme a Francesco Facchinetti. L'evento, organizzato per celebrare la promozione della squadra locale in Serie C, è stato il palcoscenico ideale per questa importante rivelazione. Facchinetti, noto produttore musicale, ha introdotto D'Urso sul palco con una serie di battute, incitandola a svelare i suoi piani futuri in televisione. Nonostante un iniziale tentativo di eludere le domande, Barbara ha alla fine risposto rivelando che tornerà su un canale diverso rispetto a quello su cui siamo abituati a vederla.

"Sì, mi vedrete presto su un altro numero del telecomando, non quello di prima. Il telecomando è lungo," ha dichiarato enigmaticamente la D'Urso, suscitando la curiosità dei presenti. Facchinetti ha poi scherzato, chiedendole se questo nuovo canale fosse il primo, ma Barbara ha scelto di non rispondere direttamente, allontanandosi dal palco ridendo.

Poco prima dell'evento, Valerio Antonini, patrono del Trapani e di TeleSud, aveva rivelato che erano in corso delle trattative con Barbara D'Urso per una collaborazione continuativa con l'emittente locale. "È venuta qui con grande entusiasmo e stiamo esplorando possibilità di collaborare per il futuro della televisione," aveva dichiarato Antonini. Le parole pronunciate dalla D'Urso sul palco siciliano lasciano aperta la possibilità che queste trattative possano concretizzarsi, portando a ulteriori progetti con TeleSud. Anche Lucio Presta, manager della conduttrice, ha confermato che il tempo del ritorno di Barbara in televisione è ormai prossimo.