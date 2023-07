Barbara Bouchet e il suo rapporto di amore e odio con Quentin Tarantino

Gossip TV

Sarà stato un maleducato, come spiega per l'ennesima volta in un'intervista, ma Quentin Tarantino ha fatto molto per rilanciare il nome e la carriera di Barbara Bouchet in tutto il mondo.

Non è certo la prima volta che Barbara Bouchet parla del suo rapporto con Quentin Tarantino, che viene sollecitata riguardo al regista che in così tante occasioni ha dimostrato amore incondizionato per il cinema italiano degli anni '70 e per l'attrice. Un rapporto quasi di amore e odio, però, visto che l'autore americano è stato definito "maleducato" dalla Bouchet, come già in passato, in un'intervista sul quotidiano Corriere della Sera.

A ferragosto compirà 79 anni, è sempre in gran forma, la B.B. nazionale. Ha raccontato dei due giorni passati insieme al Festival di Venezia, dopo che la sua presenza era stata richiesta da Tarantino direttamente al direttore della Mostra.. "Poi mi dà un appuntamento e non si presenta", ha però spiegato, "ma chi crede di essere? Tempo dopo, mi chiama il regista Francesco Vezzoli, dice che deve girare un corto su Caligola e che Quentin farà Caligola solo se io faccio la moglie. Vado a Los Angeles, provo trucco, costumi e, il giorno prima del ciak, Quentin lo chiama e dice che non viene perché è troppo ingrassato. Insomma, un maleducato".

A questo punto, però, non può che riconoscergli più di qualcosa. "Ma fa niente: grazie a lui, pure a una certa età, ho guadagnato un sacco di fan in tutto il mondo".