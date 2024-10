Ballando con le stelle, Sonia Bruganelli voleva il posto in giura di Selvaggia Lucarelli, la rivelazione di Parpiglia

Sabato scorso è andata in onda la seconda puntata dello show di danza Ballando con le Stelle su Rai1. Tra i partecipanti della diciannovesima edizione c'è anche Sonia Bruganelli, nota per essere l'ex moglie di Paolo Bonolis e per il suo ruolo di opinionista in programmi come L'Isola dei Famosi e Grande Fratello.

"Chiarisco tutto qui, perché non ho alcuna intenzione di avere ulteriori interazioni pubbliche con questa persona." Durante la serata, Sonia si è esibita insieme al ballerino professionista Carlo Aloiasi, ballando un Charleston sulle note di "Bad Romance" di Lady Gaga. Tuttavia, la performance non ha convinto la giuria, che l'ha posizionata al penultimo posto della classifica. In particolare, il commento critico di Selvaggia Lucarelli ha scatenato una forte reazione da parte della Bruganelli.

In un'intervista a La Vita in Diretta con Alberto Matano, Sonia ha risposto alle critiche ricevute da Lucarelli, dichiarando:



Le parole di Sonia hanno generato numerose polemiche. La stessa Selvaggia Lucarelli ha ricordato i momenti in cui la Bruganelli, durante il Grande Fratello, attaccava senza riguardo i concorrenti, senza curarsi dei loro familiari:



La critica di Lucarelli è stata ancora più pungente quando ha detto:



Sulla diatriba è intervenuto anche il giornalista Gabriele Parpiglia, rivelando che uno dei motivi di astio sarebbe dovuto al fatto che la Bruganelli, inizialmente, voleva far parte della giuria di Ballando e solo in un secondo momento "si è accontentata" di far parte dei concorrenti.

Ecco tutta la verità del giornalista, rivelato nel podcast Studio 100:



"Dunque, iniziamo facendo un passo indietro: lo scorso anno, Sonia Bruganelli aveva già puntato diritto a “Ballando con le stelle” (la storia con Angelo Madonia ancora non c’era, N.d.R.) nel ruolo di giudice. Numerose le riunioni fatte con la dirigenza (ai tempi si vociferava anche dell’arrivo di Paolo Bonolis a Sanremo, N.d.R.) e qualche promessa a metà non mantenuta. Alla fine però, l’operazione non si è chiusa.

Andiamo con ordine. La Carlucci è stata categorica: la giuria non si cambia. Così, in un primo momento si era pensato al ruolo dell’ex moglie di Bonolis come bordocampista accanto ad Alberto Matano e se ricordate, non a caso lo stesso Matano aveva aperto la stagione de “La vita in diretta“ con ospite proprio la Bruganelli. Ospitata fatta per annusarsi e per capire se questo progetto potesse andare in porto.

In realtà, Sonia fece solo una o due delle quattro ospitate previste, perché nel frattempo l’operazione con Ballando non andò in porto con nessun ruolo offerto o ricucito addosso lei.

Ma come era nata quest’idea? Alla Bruganelli avevano sussurrato che Selvaggia Lucarelli (per motivi politici) non avrebbe partecipato al programma e da qui l’idea di fiondarsi in giuria.

Così sono iniziati i contatti, in primis con la dirigenza RAI e poi con la Carlucci in persona, che ha fatto subito muro, ma le ha proposto una controfferta, ovvero, “Vieni a ballare”.

Sonia, ai tempi rifiutò. Il resto è storia. È arrivato Madonia, la Bruganelli è a “Ballando”, ma chiaramente in pista e non dietro il tavolo con le palette.

Parrebbe che all’“imprenditrice” siano state fatte delle promesse, come portare su RAI 2 “I Libri di Sonia”, il suo format visibile su Instagram. Ma tra il dire e il fare c’è di mezzo la “solita” TV, che illude quando ti deve comprare per un sì…"