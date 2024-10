Ballando con le Stelle, Sonia Bruganelli tira in ballo la figlia e attacca Selvaggia Lucarelli che replica

Gossip TV

Ospite a La Vita In Diretta, Sonia Bruganelli, ha spiegato le reali motivazioni alla base della sua reazione infuocata dopo le valutazioni della giura di Ballando con le Stelle, in particolare sulle dichiarazioni di Selvaggia Lucarelli in merito alla sua esibizione.

L'ex moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, è tra le protagoniste della 19esima edizione di Ballando con le Stelle. Nel secondo appuntamento con il dancing show, la sua esibizione con Carlo Aloiasi in Charleston sulle “Bad Romance” di Lady Gaga, non ha convinto affatto la giura che ha espresso un certo dissenso posizionandola al penultimo posto della classifica finale.

Sonia Bruganelli contro Selvaggia Lucarelli per la valutazione della sua esibizione a Ballando con Le Stelle

La Bruganelli, ospite da Alberto Matano a La Vita in Diretta, ha parlato del giudizio espresso da Selvaggia Lucarelli non nascondendo un certo disappunto per ciò che le è stato detto:

"Selvaggia è una persona molto intelligente, sensibile e ha un figlio. Nel momento in cui lei ha ridicolizzato la mia esibizione, io ho una ragazza a casa che ha 16 anni, per cui sono la madre, mi sono messa in gioco e va bene. Mi ha detto che sembravo piccola, ed è vero perché quello è un aspetto di me che non ho mai tirato fuori e in due puntate non posso levarmi tutto quello che ho provato a costruire in anni di vita un po’ diversa. Però quando ha continuato a ridicolizzare la mia esibizione, io sapevo che avevo mia figlia a casa e sinceramente mi è sembrato totalmente gratuito. Ed è stato il motivo per cui ho completamente perso la brocca."

Matano, tuttavia, ha preso le difese di Selvaggia, affermando che non ci fosse l'intento di ridicolizzarla. La Bruganelli, nel corso della puntata, ha anche punzecchiato Mariotto con una battuta che non è piaciuta molto al pubblico che non ha perso occasione per criticarla. A Guillermo Mariotto, l'ex moglie di Bonolis ha detto che avrebbe convinto Angelo Madonia (suo attuale fidanzato nel cast di Ballando in coppia con Federica Pellegrini) a prendere un caffè con lui in cambio di due voti in più.

Le dichiarazioni di Sonia non sono ad ogni modo passate inosservate sia al web che ha fatto notare come lei non prendesse in considerazioni i figli dei concorrenti del Grande Fratello che criticava come opinionista, sia alla diretta interessata che ha replicato con queste parole:

"Toccherà dare 10 a tutti quelli con prole"