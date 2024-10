Ballando con le Stelle, retroscena su Sonia Bruganelli dopo l'esibizione: "Furiosa dietro le quinte"

Gossip TV

Sonia Bruganelli “furiosa dietro le quinte” scintille con la giuria di Ballando le Stelle, secondo quanto ha riportato Giuseppe Candela.

Ieri sera è andata in onda la seconda puntata di Ballando con le Stelle e l'esibizione di Sonia Bruganelli non affatto convinto la temuta e severa giuria del dacing show di Rai1 e al termine delle performance di tutti i concorrenti, l'ex moglie di Paolo Bonolis, oggi fidanzata con il ballerino Angelo Madonia, in coppia con in coppia con Carlo Aloia si è classificata penultima con 18 punti.

Ballando con le Stelle: "Sonia Bruganelli furiosa contro la giura"

Dopo un debutto in cui l'imprenditrice si era mostrata piuttosto tranquilla e disponibile, nella serata di ieri gli animi si sono infiammati. Dopo la sua esibizione di danza, la Bruganelli ha avuto un vivace confronto con la giuria. Secondo alcune fonti, sembra che la tensione sia continuata anche dietro le quinte, infuriata.

L'ex moglie del noto conduttore Bonolis, ieri, tuttavia, ha risposto con fermezza, confrontandosi soprattutto con Selvaggia Lucarelli. "Di concorrenti che ballano male ne abbiamo visti tanti, non sei certo la prima. Il problema è che tu sei una donna di grande personalità, ma in pista sembri sparire. Balli male, ma non è questo il punto, il vero problema è che sembri piccola lì in mezzo," ha detto Selvaggia. "

Mi aspettavo un po’ più di acume da parte tua. Essere piccola non è una mia mancanza, ci ho messo 50 anni per arrivare qui. Vivo dall’altra parte da 20 anni. Ti è chiaro? Il risultato è che sono viva, quindi va bene così," ha replicato Sonia con decisione. La Bruganelli non ha risparmiato nemmeno Mariotto al quale ha sferrato una velenosa frecciatina:

"Tu sai che voto darmi, giusto? Allora guarda, se aggiungi 2 punti, io convinco Madonia a prendere un caffè con te, perché tanto a te interessa solo quella roba lì"

Il confronto tra Bruganelli e la giuria ha lasciato un certo clima di tensione. Durante il resto della serata, Sonia è apparsa piuttosto cupa e visibilmente infastidita da quanto accaduto. La tensione è ulteriormente aumentata quando, parlando con Angelo Madonia, Lucarelli ha affermato: "Stare con la Bruganelli ti ha reso simpatico come lei, una simpatia virale."

Parole che, a quanto pare, Sonia ha faticato a digerire. Durante la puntata, il giornalista Giuseppe Candela ha rivelato un retroscena significativo riguardo a questo. "Attenzione! Dietro le quinte Sonia Bruganelli è furiosa," . La penna di Dagospia ha anche rivelato da diverso tempo, che l'imprenditrice voleva essere una delle giurate e non delle concorrenti ma la Carlucci l'ha preferita nel cast dei ballerini.