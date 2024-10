Ballando con le Stelle, Morgan commenta la partecipazione di Anna Lou Castoldi: "Ha sorpreso pure me che la conosco"

Gossip TV

"In questo momento mi dà grande gioia quello che sta facendo mia figlia Anna Lou nella trasmissione Ballando con le Stelle" Morgan a Fanpage, ha commentato per la prima volta l'avventura televisiva della figlia del dacing show di Rai1

Morgan ha voluto esprimere per la prima volta il suo orgoglio e la sua gioia riguardo all’esperienza televisiva di sua figlia Anna Lou, attualmente concorrente del programma Ballando con le Stelle il dacing show condotto da Milly Carlucci su Rai 1.

Morgan: "In questo momento mi dà grande gioia quello che sta facendo mia figlia Anna Lou nella trasmissione Ballando con le Stelle"

In un'intervista a Fanpage, il musicista si è aperto su quanto sia rimasto sorpreso e colpito dal percorso della figlia nel celebre show, sottolineando quanto la sua partecipazione lo riempia di emozione e soddisfazione.

"In questo momento mi dà grande gioia quello che sta facendo mia figlia Anna Lou nella trasmissione 'Ballando con le Stelle'. È la sua prima volta in tv, ma a guardarla non si direbbe affatto. Al contrario, sembra perfettamente a suo agio, quasi come se fosse nata per stare sotto i riflettori. La sua naturalezza e disinvoltura mi hanno sorpreso, anche se pensavo di conoscerla bene. Anna Lou ha dimostrato una tale ricchezza interiore e una vastità di pensiero e cuore che continua a stupirmi. Il suo spirito sembra inesauribile, e questo, da padre, mi rende immensamente fiero. Non solo come genitore, ma anche come artista, mi sento di dire che ho vinto. Vedere l’allievo che supera il maestro è la realizzazione più grande che un maestro possa sperare di ottenere."

Morgan ha continuato riconoscendo che, nonostante lui abbia avuto un ruolo fondamentale nei primi anni di vita della figlia, attribuisce gran parte del merito alla madre Asia Argento per la crescita culturale e artistica di Anna Lou.

"Il merito è tutto suo, non mio. Io sono stato uno dei modelli, ma non l’unico. Ho contribuito solo in parte, perché con me è stata a stretto contatto nei primi quattro anni della sua vita, in un momento cruciale per lo sviluppo della sua personalità e del suo carattere. Ma durante la fase di crescita, quella in cui si formano le basi culturali, ci siamo allontanati. Se oggi Anna Lou conosce così tante cose, se ha talento musicale, se ha familiarità con il mondo, le lingue, la letteratura, lo deve principalmente a sua madre. Io credo di averle trasmesso la gentilezza, la curiosità, la bontà e l'autenticità, valori sui quali poi tutto il resto si è fondato."

Nelle parole di Morgan emerge non solo l’amore per la figlia, ma anche la consapevolezza di averle fornito una base solida su cui costruire, pur riconoscendo il grande lavoro che Anna Lou ha svolto da sola per arrivare a dove è ora.

"Ciò che sto vedendo in televisione in questi giorni è molto più di una ragazza carina che sa ballare bene. Anna Lou è una personalità complessa, ricca di virtù, di vita e di significato. È una giovane donna capace di esprimere se stessa in modo naturale e diretto, senza finzioni, senza copioni, semplicemente vivendo e affermando la vita in ogni suo gesto. Tutto quello che oggi porta in scena lo ha conquistato da sola, lo ha cercato e studiato con dedizione. Io e sua madre abbiamo sempre cercato di farle vivere in un mondo che fosse pieno d’amore e creatività, pur con i nostri errori, ma con la ferma convinzione che la parola e la creatività siano strumenti salvifici per l'anima."

Anna Lou Castoldi a Ballando con le Stelle

Anna Lou Castoldi è una delle concorrenti delal diciannovesima edizione di Ballando in coppia con il ballerino Nikita Perotti. Per la figlia del cantautore e di Asia Argento la partecipazione al dancing show rappresenta il suo debutto sul piccolo schermo. Sul palco del programma, come concorrenti, hanno partecipato entrambi i suoi genitori. Le performance di Anna Lou sul palco di Ballando stanno conquistando pubblico e giura.