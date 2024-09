Ballando con le Stelle: frecciata di Sonia Bruganelli contro la giuria

Gossip TV

L' ex opinionista del Grande Fratello e dell'Isola dei Famosi, Sonia Bruganelli, è tra le protagoniste della nuova edizione di Ballando con le Stelle che ha debuttato ieri, sabato 28 settembre su Rai 1.

Ieri, sabato 28 settembre 2024, ha debuttato con grande successo, la 19esima edizione di Ballando con Le Stelle, il dancing show di Rai1 condotto da Mily Carlucci.

Ballando con le Stelle, Sonia Bruganelli punge la giura

Tra le star pronte a cimentarsi nel ballo, quest'anno, c'è anche l'ex opinionista del Grande Fratello e dell'Isola dei Famosi, Sonia Bruganelli che ieri si è esibita in bachata con il ballerino professionista Carlo Aloia.

La giuria, formata da Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli ha giudicato il caliente ballo caraibico in maniera piuttosto gelida e i voti sono stati decisamente bassi. Inoltre, l'atteggiamento della Bruganelli è stato criticato pressoché da tutti. Ricordando il suo carattere decisamente fomentino, i giurati hanno constatato che l'ex compagna di Paolo Bonolis esprimeva una certa soggezione e pacatezza

"Sei la prima che non fiata davanti ai giudizi, siccome ti conosco mediaticamente, mi domando: è la tua strategia di non rispondere? Non vuoi risultare antipatica? C'è la Bruganelli in versione Ghandi. Tu sei una paracula che, in confronto, Alan Friedman è una mammoletta" ha dichiarato la Lucarelli a cui ha fatto eco Alberto Matano. "Ti abbiamo visto altrove molto più aggressiva, ci aspettiamo più mordente. Forse l'amore fa bene a tutto questo? Vogliamo che tu apra il varco all'armatura". La Bruganelli ha quindi replicato: "Se devo aprire il varco all'armatura, non sarei comunque come mi volete".

L'imprenditrice è quindi tornata oggi sui social commentando l'atteggiamento della giura con certo disappunto: "Lo sguardo di chi pensava di essere a fare la ballerina a “ ballando con le stelle” e capisce che la giuria vuole l’opinionista del “ il grande fratello" ha scritto Sonia accompagnando le sue parole in uno scatto mentre ascoltava perplessa i giurati, accanto ad Aloia.