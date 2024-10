Ballando con le Stelle, Bianca Guaccero svela la verità sul flirt con il maestro Giovanni Pernice

Gossip TV

Dopo i rumors su un presunto flirt tra Bianca Guaccero e il maestro Giovanni Pernice di Ballando con le Stelle, l'attrice ha deciso di rivelare come stanno le cose tra loro.

Il cast di Ballando con le Stelle, quest'anno, sta scatenando non pochi rumors e dinamiche nel programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Non solo la querelle tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli, ma anche il presunto flirt tra Bianca Guaccero e il maestro Giovanni Pernice. Ai microfoni di Chi, l'attrice ha rivelato come stanno davvero le cose tra loro.

Ballando con le Stelle, il flirt tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice è realtà?

Nel corso della terza puntata del dancing show, Rossella Erra aveva sganciato una bomba su Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, svelando che i due potevano essere partner non solo in pista, ma anche nel privato, vista la loro sintonia e complicità: "Ho visto che Giovanni ti sta aiutando, quell'abbraccio...e in quello che succede nella sala delle stelle. Vivetevi e poi fatecelo vedere. è..] Io non resisto quando si crea una magia, non solo qui, ma che sta nascendo anche fuori".

La replica a questi rumors su una presunta relazione con il maestro di ballo è arrivata dalla diretta interessata. Al settimanale Chi, infatti, Bianca Guaccero ha rivelato come stanno davero le cose tra lei e Giovanni Pernice. L'attrice ha smentito categoricamente che tra loro ci sia più di stima e affetto, visto il grande impegno che Pernice investe nell'insegnarle a ballare:

"Non c’è niente fra di noi, stiamo ballando e siamo concentrati sul lavoro. C’è sicuramente una grande stima da parte mia per una persona che mi sta facendo imparare tantissime cose in pochissimo tempo."

Ballando con le Stelle, Bianca Guaccero dichiara: "Ho voglia di innamorarmi"

Sempre al settimanale, Bianca Guaccero ha raccontato di essere single da 8 anni e che ora sente la voglia di innamorarsi di nuovo. L'attrice ha ammesso di sentirsi di nuovo pronta ad aprirsi all'amore, dopo la fine del suo matrimonio:

"Mi sento pronta per ricominciare a costruire, senza ombre. Quando finisce un matrimonio ci sono tante cose che devi elaborare anche per avere, in futuro, una storia sana, senza metterci negatività. Mi sento di aver lavorato tanto su questa cosa che è finita, sui miei erroi. Se arriverà qualcuno, mi troverà predisposta"

Su Nicola Ventola, al quale è stata legata per 5 anni, ha poi dichiarato che avrà sempre un affetto molto forte nei suoi confronti e che saranno legati per sempre: "Si dice 'mai dire mai', ma vorrei guardare avanti, le cose cambiano, si evolvono. Sto bene così con lui, durera per sempre. Le persone imprtanti non le devi perdere, perché ti hanno formato, ti hanno cambiato, le devi tenere".

