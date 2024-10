Ballando con le Stelle, Alan Friedman: "L'altra sera Sonia Bruganelli piangeva sulle mie spalle"

Gossip TV

Il giornalista e conduttore, Alan Friedman, nel cast di Ballando con le Stelle in coppia con Giada Lini, ha svelato un retroscena avvenuto nell'ultima puntata del dacing show di Milly Carlucci.

Ballando con le Stelle, Alan Friedman si gioca lo spareggio con Sonia Bruganelli: "Votate me e non lei"

In diretta su Rai Radio2 ai microfoni Serena Bortone, Friedman ha parlato di Sonia Bruganelli e confessato di averla vista piangere dietro le quinte. Il giornalista è finito allo spareggio proprio insieme a Sonia Bruganelli e sono a rischio eliminazione. L'esito del televoto decreterà chi continuerà la l'avventura nel programma in apertura del quarto appuntamento in onda sabato 19 ottobre.

Tanti dicono che è antipatica, ma io l'ho trovata molto gentile. L'altra sera piangeva sulle mie spalle, ma l'ho rassicurata dicendo che sarò io a perdere perché lei è molto più popolare e ha molti più follower di me. Votate me e non Sonia, che non è simpatica. Le prime cinque persone a votare per noi, verremo a cena a casa vostra.”

Sonia Bruganelli: "Ho sbagliato"

La Bruganelli, durante una diretta Instagram, ha ammesso di aver commesso degli errori, spiegando di aver dato troppo peso a questioni personali senza considerare il loro impatto sugli altri. Ha affrontato vari temi, tra cui la separazione da Paolo Bonolis, confermando che, sebbene divorzieranno ufficialmente a dicembre, mantengono un rapporto sereno e di vicinanza per il bene dei figli. Sonia ha riconosciuto di essere stata più emotiva e provata rispetto a Paolo, ma oggi ha superato la rabbia, rifiutando di dichiarare umiltà solo per dimostrare qualcosa, ma cercando di vivere con pudore e consapevolezza.

Riguardo alla sua partecipazione a Ballando con le Stelle, Bruganelli ha confessato che, pur avendo inizialmente sottovalutato il ballo, si è resa conto che le sta permettendo di scoprire nuove parti di sé. Ha avuto difficoltà con il giudizio della giuria, nonostante avesse affermato di non curarsene, e ha spiegato che questa esperienza le ha dato una valvola di sfogo inaspettata. Ha infine sottolineato l'importanza di continuare il suo percorso di crescita attraverso il ballo, nonostante le critiche ricevute.