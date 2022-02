Avanti Un Altro! Pure Di Sera: il programma di Bonolis sospeso, ecco perché

Gossip TV

Il game show di Paolo Bonolis chiude dopo quattro delle otto puntate previste.

Il game show di Paolo Bonolis con Luca Laurenti, Avanti Un Altro Pure Di Sera in onda ogni domenica su Canale 5, chiude la programmazione in anticipo dopo quattro delle otto puntate previste. Mediaset ha deciso di interrompere la messa in onda della versione del programma nella prima serata della domenica, in onda al posto del talk show di Barbara D'Urso, Live - Non è la D'Urso. Secondo quanto riferito dal portale di TvBlog, la sospensione del programma di Bonolis è legato agli ascolti al di sotto delle aspettative.

"Perché Avanti un altro pure di sera viene sospeso da Mediaset? - si legge sul portale - Ufficialmente non esiste una risposta, ma il motivo è legato ai bassi ascolti registrati fin qui. Domenica scorsa, per esempio, la trasmissione prodotta da Endemol Shine Italy, è scivolata sotto il 12% di share, con soli 2.484.000 spettatori. Troppo pochi per garantire la sopravvivenza del game show, anche in considerazione dei numeri dei competitor diretti: L’Amica geniale su Rai1 sopra il 20% di share, Che tempo che fa su Rai3 (con la storica intervista a Papa Francesco) addirittura al 25% (+ il 12.8% del Tavolo)"

A partire già da questa domenica, 13 febbraio, la rete ammiraglia di Cologno Monzese, proporrà Cado dalle nubi, la commedia campione di incassi di Checco Zalone.

Per il momento, Avanti un altro, continuerà regolarmente nella sua collocazione preserale, da lunedì a venerdì a partire dalle 18.45 su Canale 5.

Intervistato dal settimanale Oggi, alla domanda se fosse stanco del programma giunto all'undicesima edizione, Bonolis ha dichiarato:

"No, perché è rimasto inalterato lo spirito di leggerezza: stiamo bene, siamo una compagine che si diverte, una famiglia di birbanti. E diamo sollievo: Avanti un altro! è un prodotto di farmacia per l’anima, che di questi tempo. Io voglio che ciò che faccio mi corrisponda. È importante non mentirsi. E come mi è appartenuto un programma più denso come Il senso della vita, ora, a 60 anni, sto comodo nella leggerezza scanzonata di Avanti un altro!"