Aurora Ramazzotti travolta dalle polemiche: la battuta a sfondo hot crea scompiglio

Il popolo del web proprio non perdona Aurora Ramazzotti, protagonista dell’ennesima sterile polemica.

Alcune battute a sfondo sessuale sembrano essere più facilmente perdonabili quando è un uomo a farle e lo sa bene Aurora Ramazzotti, coinvolta nell’ennesima polemica sui social per aver fatto ironia su un argomento evidentemente considerato poco opportuno. Ecco cosa è successo.

Aurora Ramazzotti fa infuriare il Web: cosa è successo?

Che il popolo del web sia suscettibile a tali argomenti, ignorando deliberatamente altri ben più importanti e pressanti, è cosa nota a tutti e questo contrasto ha smesso di stupire ma, evidentemente, non di creare polemica. Aurora Ramazzotti, poche ore fa, si trovata in viaggio in treno e ha preso la palla al balzo per parlare con i suoi followers, suggerendo un argomento di educazione sessuale, che proprio non è piaciuto.

La battuta di Aurora ha creato uno scompiglio inimmaginabile, mentre si immagina perfettamente che lo abbia creato perché è stata una donna a farlo, dal momento che di simili battute è pieno il web ma nessuna polemica si è mai alzata contro le voci maschili. La portata della querelle è stata talmente grande da far andare il nome di Aurora in tendenza su Twitter e a costringerla a chiarire sui social.

"Ah e comunque nel frattempo sono in tendenza su Twitter. Ovviamente non l’ho aperto, mi rovinerei la giornata o probabilmente la settimana, ma so benissimo per cosa sono lì. Ho fatto una battuta sul sesso. Ma come mai se la prendono così tanto secondo voi? Forse perché rappresenta una realtà di cui c’è poco da ridere? Cioè come tanti altri argomenti legati al sesso eh, per carità. Nessun escluso in questo paese, siamo tutti tutti vittime dell’assenza di informazione, perché del sesso non si può parlare, figuriamoci una donna. Bhe dai, non volevo neanche indirizzare la questione. Ma c’è qualcuno che ha spiegato benissimo tutto e che vi invito a leggere”.

