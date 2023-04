Aurora Ramazzotti torna a casa: le prime immagini con Goffredo e il piccolo Cesare

Gossip TV

Aurora Ramazzotti è finalmente rientrata in Italia e ha condiviso sui social le prime immagini della sua nuova quotidianità con il compagno Goffredo e il piccolo Cesare. Vediamo insieme cosa sappiamo.

Il 30 marzo, la 26enne Aurora Ramazzotti ha dato alla luce il piccolo Cesare Augusto, il primo figlio avuto dal compagno Goffredo Cerza. A distanza di due settimane dal lieto evento, la famiglia è appena rientrata in Italia e ha condiviso le prime foto insieme della loro nuova quotidianità.

Aurora Ramazzotti e le prime foto del piccolo Cesare a casa

La nascita del piccolo ha reso estatici i due neo genitori, ma anche i nonni: Michelle Hunziker, anche a detta della figlia, è al settimo cielo e ha già preparato per il suo nipotino una cameretta tutta sua nella sua abitazione, in modo che quando vorrà andare a trovare la nonna e le giovanissime zie Celeste e Sole potrà avere uno spazio tutto suo.

Anche nonno Eros Ramazzotti non vede l'ora di poter abbracciare il piccolo, dato che a causa di un tour in Europa, fino a questo momento non è stato in grado di vedere il bambino, tanto da essere assente al battesimo lampo che Aurora ha voluto organizzare a pochi giorni dalla nascita, nella cappella della clinica Sant'Anna, dove ha partorito.

Ora che sono tornati a casa, la coppia di neo genitori sta ricevendo le prime visite, i primi giochi - "Ha già più scarpe di me" ha dichiarato Aurora riferendosi al piccolo - e sebbene abbia deciso di prendersi una pausa dai social, Aurora Ramazzotti non ha potuto non condividere i primi momenti insieme al suo Goffredo e al piccolo, tutti insieme, felice. Nell'ultimo post pubblicato, il piccolo è sempre tra le braccia della mamma o del papà, sereno e tranquillo. In alcune stories, la giovane influencer e conduttrice aveva ringraziato il compagno per l'affetto e il sostegno che le dimostrava continuamente e la loro felicità è condivisa dai fan e dai tanti amici del mondo dello spettacolo, che hanno inondato di complimenti e affetto le foto della coppia.