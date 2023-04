Aurora Ramazzotti, l'anello regalato dalla suocera non lascia dubbi!

Gossip TV

Aurora Ramazzotti è diventata mamma del piccolo Cesare Cerza, il primogenito avuto dal compagno Goffredo, meno di un mese fa e nelle ultime stories sui social ha mostrato un anello, regalo della suocera. Vediamo insieme i dettagli della notizia.

Il 30 marzo Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono diventati genitori del piccolo Cesare Augusto, regalando una grande gioia a tutta la loro numerosa famiglia, come i nonni Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti e i genitori di Goffredo, Francesca Malato e Fabio Cerza. Ed è proprio dalla suocera di Aurora, Francesca, che arriva un gradito regalo per la 26enne e che sembra confermare alcune voci...

Aurora Ramazzotti, il regalo della suocera Francesca

La giovane influencer e il suo compagno hanno sempre dichiarato di non aver in programma il matrimonio, in particolare Aurora ha sempre affermato che data l'esperienza dei suoi genitori non è qualcosa a cui aspira, mentre i suoi due suoceri hanno festeggiato il 30° anniversario di matrimonio. Tuttavia, da qualche tempo, all'anulare di Aurora Ramazzotti è apparso un vistoso anello che non è passato inosservato. A rivelarne la natura è stata la diretta interessata, affermando che si tratta di una promessa:

"Questo è un promise ring, la promessa che saremo sempre l'uno per l'altra, il matrimonio non c'entra."

Ulteriori dettagli sulla natura dell'anello e sulla speranza che porta con sé sono arrivati dalla suocera di Aurora, Francesca Malato, la quale su Instagram, sul suo profilo ha pubblicato una storia con l'anello indossato dalla nuova in bella vista e un augurio speciale per lei:

"Grazie ad un mio amico che da sempre mi accompagna nelle cose importanti della mia vita per aver realizzato questo bellissimo anello per una persona speciale...Spero lo indossi per tutta la vita. Grazie soprattutto a Massimone."