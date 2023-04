Aurora Ramazzotti è tornata a casa con il piccolo Cesare: i primi momenti da neo mamma

Gossip TV

Aurora Ramazzotti ha fatto rientro a casa con il suo primogenito e ha condiviso sui social i primi momenti da neo mamma. Vediamo insieme cosa ha raccontato.

Aurora Ramazzotti è diventata mamma del piccolo Cesare Augusto il 30 marzo. La 26enne ha partorito in Svizzera, alla Clinica Sant'Anna, la stessa dove è nata anche lei e ha fatto ritorno a casa, qualche giorno fa.

Aurora Ramazzotti, i primi momenti da neo mamma

L'influencer ha pubblicato diverse stories e video sui social per raccontare ai suoi fan i primi momenti da neo mamma, comprese le altalenanti emozioni che sono seguite al parto:

"Siamo tornati a casa, va tutto benissimo e ci stiamo adattando. Il bambino fa quello che deve fare: mangia, dorme, fa la cacca...tanta cacca! Ed è tutto così emozionante! Io piango ogni 5 minuti ma mi dicono che è normale. Anche perché sto provando l'allattamento ed è un'esperienza molto intensa. Vi racconterò tutto quanto."

La giovane conduttrice e influencer ha rivelato che per lei l'emozione più grande è vedere il suo Goffredo tenere tra le braccia il piccolo Cesare, un 'immagine davvero molto dolce. E al compagno, Aurora ha deciso di dedicare un pensiero sui social, per dimostrargli quanto apprezza l'amore e l'impegno che dà per il bambino e per lei. Il bambino è stato battezzato poche ore dopo la nascita, con una funzione nella cappella della Clinica e alla rpesenza dei soli famigliari dei due genitori, escluso Eros Ramazzotti, in tour con la nuova fidanzata per l'Europa.