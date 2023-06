Aurora Ramazzotti, critiche dagli haters perchè non allatterà più al seno. Ma lei risponde così!

Gossip TV

Aurora Ramazzotti ha deciso di non allattare più al seno suo figlio Cesare. Alle critiche degli haters ecco cosa ha risposto!

Ancora polemiche per Aurora Ramazzotti, la ventiseienne figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, diventata mamma del piccolo Cesare Augusto, nato dalla relazione con il compagno Goffredo Cerza.

Aurora Ramazzotti, la scelta di non allattare più al seno provoca critiche

Molto attiva sui social, la giovane influencer e conduttrice ha raccontato ai fan le sue paure in merito alla gravidanza e anche i primi momenti da neo mamma. Aurora può contare sull'aiuto di sua madre, la showgirl Michelle Hunziker, che è stata felicissima di diventare nonna e non perde occasione di poter coccolare il suo nipotino. Tuttavia, oltre a chi sostiene e ammira Aurora, c'è anche chi, al contrario, non può fare a meno di criticarne le scelte: l'ultima critica è stata mossa alla Ramazzotti perché ha dichiarato di voler smettere di allattare al seno suo figlio.

La giovane, infatti, si è mostrata in una storia su Instagram mentre dava al piccolo il latte artificiale in un biberon e il gesto ha provocato critiche e attacchi. Con ironia, la neo mamma ha deciso di rispondere agli haters, improvvisando una conversazione con il piccolo Cesare, in cui spiegava la motivazione dietro la sua scelta e cercando di normalizzare una sua scelta personale e che ci sono diverse condizioni che potrebbero richiedere di nutrire un neonato con il latte artificiale:

"Ti hanno visto che prendevi il latte dalla bottiglia e non dal seno? La mamma non aveva più latte, ma dobbiamo pur mangiare, quindi, la mamma è passata al latte artificiale, perché non ce n'era più, le avevi prosciugato tutto. Non è vero, non ne aveva più e basta, a volte succede. Può capitare, uno ci prova, ma va bene qualsiasi cosa, va bene anche se uno non glielo dà il latte materno. E soprattutto, non bisogna dare consigli non richiesti"