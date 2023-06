Aurora Ramazzotti, critiche contro l'influencer direttamente...dalla Svizzera!

Gossip TV

Aurora Ramazzotti è stata presa di mira da un giornale svizzero per la sua decisione di smettere di allattare al seno il piccolo Cesare. Ecco cosa è successo!

La 26enne Aurora Ramazzotti, che recentemente è diventata mamma del piccolo Cesare, nato dalla relazione con il compagno Goffredo Cerza, è finita nuovamente al centro delle critiche. Ma, questa volta, non si tratta di haters o giornali nostrani, ma di articoli che provengono dal di là delle Alpi.

Aurora Ramazzotti, anche in Svizzera si parla della sua scelta di non allattare il figlio al seno

Nelle scorse settimane, la giovane influencer aveva condiviso con i fan una decisione che riguardava la sua vita da neo mamma: aveva, infatti, deciso, di non allattare più al seno il figlio Cesare, ma la sua decisione era stata accolta dalle solite polemiche e critiche di haters e leoni da tastiera. Con la sua ironia, Aurora Ramazzotti aveva però risposto loro, pubblicando alcune stories su Instagram nelle quali, senza mezzi termini tentava di normalizzare un argomento ancora ritenuto scomodo e difficile da trattare.

A quanto pare, la vicenda è diventata di importanza internazionale, tanto da essere riportata su un quotidiano svizzero. A rivelarlo è stata la diretta interessata con una storia su Instagram, dove ha pubblicato una foto della rivista, con l'articolo a lei dedicato:

"Pure in Svizzera non va bene smettere di allattare"

Ed esattamente come la prima volta, anche in questo caso la risposta dell'influencer non si è fatta attendere. Aurora si è mostrata con in braccio il piccolo Cesare e fingendo di rivolgersi a lui ha così dichiarato:

"Mi scusi signor Cesare Augusto, posso disturbare un secondo? Ecco voglio solamente dirle che con questo fatto del latte artificiale al posto del latte materno abbiamo addirittura superato i confini del nostro Paese. Siamo arrivati in Svizzera. Sì sì, a quanto pare è in atto una regelrechten shitstorm. Lei sa cos'è? Mi sa aiutare? No? Vabbè fa niente. Sono ironica. La verità vera è che io non so cosa ci sia scritto su quell'articolo, perché lo ripeto periodicamente, non me la sono legata al dito, no, mia madre non mi ha insegnato il tedesco. Quindi, mamma, se tu mi avessi insegnato il tedesco magari io saprei leggere questo post. Ma non lo so leggere, quindi, posso solo dedurre che stiano riportando il fatto che ho smesso di dare il mio latte a Cesare. Però mi colpiva particolarmente il termine regelrechten shitstorm che userò sempre..Adesso devo spazzolare i capelli"