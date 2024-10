Asia Argento a Verissimo: "Morgan ma quando era piccola Anna Lou non c'era. Angelica Schiatti? Era ossessionato"

Gossip TV

Asia Argento a Verissimo: "Morgan ma quando era piccola Anna Lou non c'era.

Asia Argento è stata ospite oggi nella puntata odierna di Verissimo e a Silvia Toffanin ha parlato, tra le altre cose, della figlia Anna Lou Castoldi che sta avendo grande successo nella diciannovesima edizione di Ballando con le Stelle e ha parlato del ruolo di Morgan nella vita di sua figlia.

Asia Argento: "Marco ha creato Morgan ispirandosi a modelli sbagliati"

Non solo l'attrice ha affrontato anche la delicata questione sulla denuncia nei confronti del cantautore da parte dell'ex fidanzata Angelica Schiatti.

"Io quando ho conosciuto Morgan si chiamava ancora Marco e aveva 27 anni, io 24. Eravamo giovani e pazzarelli, con tanti sogni ed idee e tantissimo amore, ha esordito Asia, che ha quindi spiegato: Marco era un'altra cosa rispetto a quello che è diventato. Si è creato un alter ego, un altro sé per proteggere quella parte di sé che non ce l'avrebbe fatta in un mondo come quello dello spettacolo, dove la maschera viene accettata e idolatrata. Si crea un bipolarismo dell'anima che ho vissuto anche io. Marco ha creato Morgan ispirandosi a modelli sbagliati. Il problema della maschera è che finisce per mangiarsi quello che di puro c'è. Si finisce col parare il biglietto per assistere al teatrino di sé stessi. Non lo frequento da tanti anni anche se a volte ci sentiamo. lo non ne so nulla di quello che ha fatto anche se mi ricordo che lui era ossessionato da questa ragazza. Mi aveva parlato tramite messaggi di questa ragazza. "

Asia ha affermato di essere convinta che Morgan abbia ancora bisogno di toccare il fondo per potersi rialzare davvero. I media e la televsione, afferma l'attrice, non l'hanno aiutato.

"Se avrà commesso un reato dovrà pagare. Spero che lui ritorni ad essere Marco. E' come se X Factor e tutte le trasmissioni che gli hanno permesso di galleggiare e non toccare il fondo non gli abbiano tatto un favore. Una persona che ha dei problemi di dipendenza deve toccare il fondo. Se non glielo permettono non gli fanno un favore. Solo dopo riesci ad alzarti e cambiare curandosi, fisicamente e mentalmente. Vedo che lui è preda del suo ego e non riesce a staccarsi da questa cosa. Questo gli impedisce di essere un migliore artista, un migliore padre ed un migliore essere umano. Vorrei non doverlo dire ma forse mi vedrà e gli servirà a svegliarsi. "Non ha mai fatto il papà, volere essere un amico"

La Argento ha parlato anche dell'assenza dell'ex compagno, Marco Castoldi, durante la crescita della loro figlia, Anna Lou Castoldi, sottolineando che Morgan, con la scusa della loro separazione, non vedeva mai la figlia quando era piccola, e lei si è trovata costretta per anni a giustificare questa mancanza. Asia ha espresso il desiderio di non voler più continuare a fare questo "gioco" di giustificazioni, auspicando invece che Morgan possa trovare nell'amore di Anna Lou, attualmente nel cast di Ballando con le Stelle, la forza per rialzarsi.

La figlia di Dario Argento ha aggiunto che, a differenza di lei, che non ha più perdonato sua madre per alcune mancanze, spera che Morgan possa riuscire a colmare il vuoto con la figlia prima che sia troppo tardi, come invece è stato per lei. Ha sottolineato quanto Anna Lou sia una persona di grande cuore, capace di provare misericordia verso suo padre, e ha detto che Morgan è fortunato ad avere una figlia così, anche se, secondo lei, non sta approfittando di questa opportunità. Asia ha concluso augurandosi che questo amore possa salvarlo.

L'attrice ha poi ricordato il suo rapporto con Anthony Bourdain, descrivendolo non solo come un uomo bellissimo, ma soprattutto come una persona umanamente meravigliosa. Con lui si sentiva a suo agio e serena, rendendo difficile affrontare la tragedia della sua perdita. Ha anche menzionato che, con l'età, non si sente pronta a rimettersi in gioco sentimentalmente. Trova conforto nella presenza dei suoi figli, che vivono ancora con lei, e nel tornare a casa dopo il lavoro per rilassarsi con loro. Questo affetto le è sufficiente ora, molto più di quanto non lo fosse in passato, quando sentiva una voragine interiore e cercava tanti modi per riempire quel vuoto. Parlando del suo percorso di disintossicazione, ha dichiarato con orgoglio di essere sobria da tre anni, quattro mesi e due settimane, di vivere ogni giorno come un miracolo. Nonostante non si consideri una persona naturalmente positiva, Asia cerca con impegno di non cadere nella sua tendenza alla negatività, che la porta spesso a immaginare scenari catastrofici. Tuttavia, non sente più la tentazione o l'ossessione di ricadere nelle dipendenze, anche se ammette di osservare chi beve per vedere quanto bevono o se lasciano qualcosa nel bicchiere, ricordando che non beveva per il gusto dell'alcol, ma per alleviare un profondo disagio interiore.