Arisa contro Paola Iezzi, la cantante risponde alle critche rivolte: "Mi hai infamata, se mi vedi per strada non mi salutare"

Continua la polemica delle parole di Arisa sulla comunità LGBTQ+:questa volta a criticarla è arrivata Paola Iezzi, del duo Paola e Chiara, provocando la reazione di Arisa. Ecco cosa ha detto.

Non accenna a placarsi la polemica contro Arisa, dopo le sue dichiarazioni sulla comunità LGBTQ+ e Giorgia Meloni. Questa volta, a rispondere alle sue dichiarazioni è stata Paola Iezzi, del duo Paola&Chiara. Le cantanti, infatti, sono state nominate madrine del Pride di Roma 2023 e in occasione della conferenza stampa dell'evento hanno espresso la loro opinione sulle ultime vicende che hanno portato Arisa a decidere di non presenziare più alla manifestazione.

Arisa risponde alle parole di Paola Iezzi: volano parole pesanti e accuse

Durante la conferenza stampa del Pride 2023 a Roma, a Paola&Chiara è stato chiesto un commento sulle recenti dichiarazioni di Arisa sulla comunità LGBT+ e in particolare su Giorgia Meloni. Arisa aveva definito, nel corso dell'intervista a La Confessione, la premier una "mamma severa e preoccupata per i suoi figli", ma le sue parole erano state osteggiate da diversi membri della comunità, come Vladimir Luxuria, che si era esposta in più occasioni e le aveva chiesto di riconsiderare ciò che aveva dichiarato. L'ondata di indignazione che ha colpito Arisa ha spinto la cantante ad abbandonare l'idea di presenziare al Pride come già in altre occasioni in passato. Diversi membri della comunità queer avevano voluto sottolineare che il Pride è un evento aperto a tutti e che Arisa era la benvenuta, ma bisognava che comprendesse che le sue affermazioni arrivavano da un punto di vista privilegiato, che non teneva conto dei pericoli a cui va incontro la comunità LGBTQ+ e dei continui soprusi a cui è sottoposta.

Approfittando del loro ruolo di madrine del Pride di Roma 2023, anche Paola&Chiara hanno espresso il loro pensiero. In particolare, Paola Iezzi ha voluto sottolineare che non è d'accordo con quanto dichiarato da Arisa, ma ha cercato anche di esprimere il suo punto di vista in maniera pacata e senza attaccare la collega:

"Per quanto riguarda le dichiarazioni di Rosalba, gli artisti spesso vivono nella paura di non lavorare, non tutti abbiamo le spalle coperte allo stesso modo, non abbiamo la stessa self confidence. Non sono d'accordo su quanto ha detto, ma non mi sento di giudicarla, credo che esistano questioni più importanti della sua uscita infelice. Credo che nella sua vita anche Arisa abbia subito l'essere discriminati e questo lascia dei traumi, che formano delle paure da cui è difficile fuggire. Bisognerebbe poterle combattere, ma non è sempre facile."

Al discorso di Paola Iezzi, Arisa ha risposto con toni molto più polemici: dopo aver ripostato il video delle dichiarazioni delle due colleghe al Pride, la cantante si è scagliata contro Paola, arrivando ad accusarla di averla infamata:

"Cara Paola, ti ho sempre seguito e stimata, mi dispiace sentire questo video e sentirti parlare così di me, senza mettere una buona parola tra me e la comunità LGBTQ+. Io l'avrei fatto, avrei cercato il buono, di mettere pace ed è quello che cerco sempre di fare. Tu, invece, ti sarai presa dei bellissimi applausi, mentre infamavi una tua collega. Avrei voluto che tu avessi visto l'intervista, perché è vero che ho detto che mi piace la Meloni, ma sono anche a favore delle unioni tra persone dello stesso sesso e delle adozioni per persone dello stesso sesso. Questo fa di me una persona che sostiene i diritti LGBTQ+. Non ho self-confidence, dici, ho paura di non lavorare, no. Io non ho paura di lavorare, forse, quella sei tu, perciò, sei schiava di tutto questo, non io. Non sono schiava di partito, di una comunità, di nulla. Sono libera, di amare senza paletti e di dire no, perché amare è anche dire no, non solo sì. Se mi incontri per strada, tesoro, non mi salutare, perché la gente ipocrita mi fa schifo. E la verità verrà a galla, perché io combatto per la comunità LGBTQ+, non metto i lustrini e scendo in piazza gridando: "Viva l'amore, viva l'amore".

Da lì, poi, Arisa è passata anche a criticare la collega, arrivando a farle un gesto volgare:

"Cresci e soprattutto impara che non si parla degli altri quando gli altri non ci sono, soprattutto male. A' bella! Che hai quasi 50 anni e non hai ancora imparato a vivere! Dito medio!"