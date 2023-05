Annalisa e il gossip sulle nozze, l'ufficio stampa smentisce le dichiarazioni attribuite alla cantante

Gossip TV

Negli ultimi giorni è impazzato il gossip sulle nozze di Annalisa, ma il suo ufficio stampa è arrivato a smentire alcune dichiarazioni erroneamente attribuite alla cantante. Ecco cosa è successo.

Sono diversi giorni che impazza sul web l'insistente voce che Annalisa starebbe per convolare a nozze con il compagno Francesco Muglia, ma alcune dichiarazioni attribuite alla cantante dal settimanale DipiùTv sono state smentite dal suo ufficio stampa.

Annalisa e le nozze, smentite alcune dichiarazioni

Sul settimanale DipiùTv erano apparse alcune dichiarazioni attribuite ad Annalisa in merito alle sue nozze. Il giornale così riportava:

"Sì, abbiamo deciso di sposarci. Chi ci conosce sa quanto ci amiamo, ma per tutti gli altri sarà una sorpresa, visto che nelle interviste non ho mai parlato di lui."

In realtà, sembra che nessuno dei due diretti interessati abbia rotto il silenzio sulle nozze. E, anche l'ufficio stampa della cantante è intervenuto a smentire con un comunicato questa dichiarazione. Su Twitter, come riporta Novella200, si può leggere:

"L'ufficio stampa di Annalisa smentisce le dichiarazioni attribuite all'artista e pubblicate dal settimanale DiPiùTv, riportate in vari tweet su questo account"

Non sembra perciò che arriverà alcun matrimonio, almeno non nell'immediato per la cantante. Per Annalisa questo è un periodo florido per la sua carriera, daco che è in arrivo la sua hit estiva, Disco Paradise, mentre Mon Amour è un tormentone affermato e ha conquistato il primo disco di Platino. E chissà che nel suo futuro non possa esserci anche la co-conduzione del Festival di Sanremo...