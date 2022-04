Angela Nasti nella bufera: ''Bevo caffè pur di non mangiare''

Gossip TV

Angela Nasti subissata dalle critiche del popolo del web per una frase shock postata su Instagram.

Angela Nasti nuovamente nella bufera. La sorella minore di Chiara Nasti ha postato una frase agghiacciante sull’alimentazione che ha fatto inorridire il popolo del web. Ecco cosa è successo all’influencer e cosa ha scritto su Instagram.

Angela Nasti shock: web in rivolta

Dopo aver preso parte a Uomini e Donne nelle vesti di tronista, Angela Nasti ha continuato la sua carriera di influencer su Instagram, aiutata anche dall’eco della popolarità della sorella Chiara che da anni è molto affermata nel mondo del web, vantando collaborazioni importanti e prestigiose. Non è la prima volta (e non sarà l’ultima) che le sorelle Nasti finiscono al centro delle polemiche per alcuni consigli decisamente fuori dall’ordinario che riguardano l’alimentazione, come quando Chiara racconto di non bere acqua e di preferire bevande gassate, paragonando i due alimenti senza nessuna comprovata esperienza medica a riguardo.

Questa volta, è Angela ad attirare su di sé un mare di critiche per una confessione scioccante. “Io che odio il caffè ma pur di non mangiare lo bevo”, ha scritto l’influencer finendo immediatamente nella bufera. Il popolo del web ha accusato la partenopea di passare messaggi sbagliati agli utenti, costringendo Angela a chiarire: “Mamma mia che pesantezza, mica non mangio! Ho mangiato e ora ho fame quindi bevo il caffè per non mangiare altro, va bene così?”. Ovviamente la spiegazione non ha avuto i frutti sperati e molti utenti di Instagram hanno accusato Nasti di passare messaggi sbagliati, soprattutto in un’era in cui i disturbi alimentari la fanno da padrone. Voi cosa ne pensate?