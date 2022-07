Andrea Pucci rompe il silenzio sulla battuta omofoba rivolta a Tommaso Zorzi

Gossip TV

La replica del comico milanese dopo le polemiche su Zorzi.

Ha suscitato diverse polemiche una battuta del comico milanese Andrea Pucci nel corso di uno dei suoi spettacoli, andato in scena mercoledì 29 giugno al Carroponte di Milano.

Protagonista dell'infelice gag, l'ex vincitore del Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi. Proprio quest'ultimo ha riferito di essere venuto a conoscenza da un'amica di una battuta omofoba di Pucci durante uno dei suoi show e sui social ha chiesto esplicitamente delle sue scuse.

"Abbiamo passato tutto l’anno scorso a farci tamponi, si entrava in queste strutture dove ti infilavano il tampone in una narice, se erano stron*i anche nell’altra, se erano ancora più stron*i in bocca, se invece ti chiamavi Zorzi, nel cu*o", questa la battuta di Andrea Pucci su Tommaso Zorzi.

La battuta in questione non è piaciuta solo all'ex noto gieffino: il web, nelle ultime ore, è insorto contro il comico milanese accusandolo di omofobia. Pucci, contattato da Fanpage, ha preferito trincerarsi in "no comment". Nonostante non abbia voluto rilasciare interviste sulla questione, il comico ha replicato con una Ig Stories pubblicata sul suo profilo Instagram con un'immagine e una frase piuttosto eloquente:

"Che noia le polemiche, ahahaha"

