Andrea Damante ed Elisa Visari, crisi superata? Le foto non lasciano alcun dubbio!

Tra Andrea Damante ed Elisa Visari sembrava essere scoppiata una crisi, a causa di Giulia De Lellis, ma forse non è tutto come sembra. Vediamo insieme cosa dicono le ultime indiscrezioni!

Crisi rientrata tra Andrea Damante e Elisa Visari? Le ultime indiscrezioni e il gossip di Fabrizio Corona parlavano della fine della storia, a causa della scoperta di alcune chat tra Damante e la sua storica ex Giulia De Lellis, ma le foto del sito di Whoopsee raccontano un'altra storia!

Andrea Damante ed Elisa Visari: crisi o non crisi? Questo è il dilemma

Fabrizio Corona aveva rivelato che tra Andrea Damante e Elisa Visari la relazione fosse giunta al capolinea a causa di alcuni contatti tra l'ex di Damante, l'influncer Giulia De Lellis e il diretto interessato. Se da parte di De Lellis c'era stata un'immediata smentita, attraverso la pubblicazione sui social di foto e stories con il compagno Carlo Beretta, da parte, invece, di Damante e Visari non era sfuggito il silenzio stampa nel quale si erano rinchiusi.

Così le voci di rottura si erano susseguite, soprattutto, perché Damante si era detto deluso dall'atteggiamento infantile della compagna, con cui sta dal 2020. Ma come ha riportato il portale Whoopsee, i due sembrerebbero tutt'altro che in crisi: il sito, infatti, ha pubblicato alcuni scatti dei due mentre erano in palestra. Pur essendo arrivati separatamente, si sarebbero allenati insieme, sebbene tra i due - almeno dalle foto - la situazione sembrasse alquanto fredda.

Secondo Alessandro Rosica, inoltre, Visari si sarebbe iscritta nella stessa palestra di Damante per poter ricominciare la storia o almeno provare ad avere un rapporto cordiale con quello che potrebbe essere a tutti gli effetti il suo ex fidanzato. E anche la palestra non sarebbe altro che l'ennesimo tentativo per provare a riconquistarlo. Non manca poi chi invece considera la loro tutta una tattica per creare attenzione e puntare i riflettori sulla loro storia.