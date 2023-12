Anche Enrico Ruggeri se la prende con Elodie

Gossip TV

Dopo la polemica con Gino Paoli sul mostrarsi come veicolo per la popolarità, Elodie deve subire una nuova stoccata da parte di un altro cantante della vecchia scuola. Enrico Ruggeri non si è risparmiato.

La polemica sulle cantanti e il loro corpo più o meno esibito sembra non placarsi. Dopo Gino Paoli e le critiche alle cantanti di "oggi" che "emergono mostrando il culo", con successive risposte di Elodie e pioggia di pareri che hano instasato la rete, ecco che anche Enrico Ruggeri ha pensato bene di dire la sua. Un altro cantante che potremmo definire di "vecchia scuola", dalla carriera lunga quasi cinquant'anni, ha lanciato una stoccata nel corso di un'intervista al quotidiano Libero, rilasciata in occasione del ritorno in televisione con Gli occhi del musicista, dedicato ai grandi cantautori italiani, per la sua carriera parallela di conduttore.

"Posso solo dire", ha detto rispondendo a una domanda sulla polemica, schierandosi con Gino Paoli, "che, nel mondo della musica, le due donne che considero più sexy sono: Nico, che era la cantante dei Velvet Underground e Debbie Harry, la cantante dei Blondie. In entrambi i casi queste avevano un tale sex appeal che non avevano bisogno di mostrare nemmeno le ginocchia". Ruggeri ha poi aggiunto: "Virna Lisi non ricordo di averla mai vista nuda, eppure me la ricordo come un’icona erotica".

Non l'unica occasione per dire la sua, visto che Ruggeri si è espresso anche a Da noi... a ruota libera. Citando Gaber, aveva detto, "c'è chi preferisce passare alla storia e chi preferisce passare alla cassa". Come se non bastasse, se l'è presa anche con il presunto eccessivo attaccamento al denaro e alla vendita dei dischi da parte dei cantanti trap e rap. Come dire, un attacco a buona parte della musica e dello stile di maggior successo oggi. Attendiamo di sapere se Elodie vorrà rispondere per le rime, come fatto con Gino Paoli, o preferire il silenzio.