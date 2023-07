Amici22, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo sulla loro lite: pioggia di commenti sotto un post!

Gossip TV

Nei giorni scorsi si sono susseguite voci di una lite tra due prof di Amici: Emanuel Lo e Raimondo Todaro. A svelare la verità sono intervenuti i diretti interessati! Ecco cosa hanno detto!

Sono vere le voci della lite tra Emanuel Lo e Raimondo Todaro? Secondo il sito di gossip di Dagospia tra i due professori si sarebbe acceso un forte scontro per un motivo che nessuno avrebbe mai immaginato: Lorella Cuccarini. Ma come stanno davvero le cose tra i professionisti della scuola di Amici di Maria De Filippi? I commenti social sotto un post di Instagram potrebbero svelare la verità...

Amici22, la lite tra Emanuel Lo e Raimondo Todaro? Intervengono i diretti interessati

Il motivo della lite sarebbe stato, secondo il sito di gossip, l'eccessiva visibilità che il ballerino di hip hop e Cuccarini avrebbero ottenuto al Serale con le loro performance durante Il guanto di sfida dei Prof. Infatti, nella seconda fase del talent di Canale5, i professori si sfidavano con esibizioni preparate per l'occasione e, in diverse sfide, quelle della coppia Cucca-Lo, come li hanno soprannominati Zerbi e Celentano, erano le performance vincenti.

A quanto pare, tra Emanuel Lo e Raimondo Todaro la lite si sarebbe accesa al punto tale che il primo avrebbe finito con il litigare con la compagna, la cantante Giorgia - anche se a giudicare dalle foto insieme in vacanza non ci sarebbe nessuna crisi tra i due -. Tuttavia, un intervento sui social da parte dei due professori potrebbe aver chiarito come stanno davvero le cose tra di loro. Su Instagram, infatti, è apparso uno scambio di commenti tra i due professionisti della scuola di Amici: Todaro ha, infatti, commentato una foto di Emanuel Lo e le parole che si sono scambiati non lasciano adito a dubbi su quali siano i loro rapporti.

Sotto una foto del ballerino di hip hop, Todaro ha commentato con un "Abbono", al quale il compagno di Giorgia ha replicato con un divertito:

"Ma non avevamo litigato?"

E, a giudicare dallo scambio di cuori ed emoji affettuose, è più che evidente che tra i due i rapporti siano tutt'altro che tesi. Intanto fervono i preparativi per la nuova stagione di Amici e anche sull'eventuale ritorno di Todaro e Lo nella scuola: ci saranno anche per la prossima edizione? Non ci resta che ottenere la conferma ufficiale.

