Amici, volto storico rivela: "Non fare più parte del talent è uno dei dolori più grandi, se Maria dovesse chiamarmi.."

L'ex professoressa di dizione e recitazione di Amici, Fioretta Mari, ricorda la sua esperienza nel talent show di Canale 5 e lancia un appello a Maria De Filippi.

È iniziato il conto alla rovescia per la 24esima edizione di Amici, che partirà a fine settembre su Canale 5. Nell'attesa, l'ex professoressa della scuola Fioretta Mari ha rilasciato un'intevista al settimanale Nuovo in cui si è detta disponibile a tornare a lavorare per il talent show di Maria De Filippi.

Fioretta Mari vuole tornare ad Amici

Manca sempre meno alla nuova edizione di Amici. Salvo imprevisti dell'ultimo minuto, infatti, la prima puntata del talent show di Maria De Filippi andrà in onda domenica 22 settembre 2024 su Canale 5. Intanto, un'ex professoressa ha rilasciato un'intervista al settimanale Nuovo in cui ha ricordato la sua bellissima esperienza nella scuola.

Stiamo parlando di Fioretta Mari, insegnante di dizione e recitazione dal 2002 al 2009, che ha colto l'occasione per lanciare un appello a Maria De Filippi. Dopo aver dichiarato che quelli ad Amici sono stati gli anni più belli della sua vita, Fioretta ha confessato che le piacerebbe tornare nel talent show:

Fammi tornare ad Amici, posso dare tanto ai tuoi giovani artisti. Se la mia adorata Maria mi chiamasse io sono sempre a disposizione, io ci sono. Capisco che abbiano dovuto eliminare la categoria attori perché non aveva grande fortuna. Penso però che la dizione sia importante per i cantanti così come la recitazione e la mimica lo sono per i ballerini. Ho amato questo lavoro all’interno del programma. Non fare più parte della squadra di Amici è uno dei miei più grandi dolori. Quelli sono stati gli anni più belli della mia vita.

Posticipata la data di inizio di Amici 24

La pausa estiva di Amici e Uomini e Donne quest'anno durerà più del solito, visto che le due trasmissioni di punta di Canale 5 torneranno in onda a fine settembre 2024. La prima puntata del talent show di Maria De Filippi è stata posticipata al 22 settembre. Non solo. Il programma subirà un cambiamento anche nella durata delle puntate, riducendosi di mezz’ora rispetto agli anni precedenti. La programmazione sarà dalle 14:00 alle 16:00. Per quanto riguarda il cast, invece, le anticipazioni parlano dell'arrivo di due figli d'arte:Ilan Muccino, secondogenito del famoso regista Gabriele Muccino, e Samuele Riefoli (in arte D’art).

