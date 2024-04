Amici, un ex allievo protagonista di un film Netflix: arrivano gli auguri di Maria De Filippi!

Gossip TV

Un ex allievo di Amici di Maria De Filippi è tra i protagonisti di un film Netflix, arrivano gli auguri di Maria De Filippi e della produzione!

Il talent di Amici di Maria De Filippi è diventato non solo un appuntamento fisso per i fan di Canale5, ma anche un prezioso trampolino di lancio per i cantanti e ballerini che vi partecipano. Dalla fucina di Maria De Filippi sono usciti, infatti, artisti che hanno avuto - e continuano ad avere - brillanti carriere che li hanno visti arrivare sui palchi del Festival di Sanremo o nei più importanti teatri e compagnie di ballo del mondo. E ci sono anche allievi che, dopo Amici, hanno intrapreso carriere nel mondo cinematografico e televisivo.

Amici, Simone Baldasseroni - in arte Biondo - protagonista di Fabbricante di lacrime su Netflix: gli auguri di Maria De Filippi!

Questo è il caso di Simone Baldasseroni, un nome che ai fan di Amici potrebbe non dir nulla, ma se vi dicessimo che il suo nome d'arte è Biondo? Proprio così, il cantante della diciassettesima edizione del talent di Canale5, che vide trionfare Irama, si è votato al mondo del cinema. Dopo l'esperienza ad Amici, infatti, Biondo ha proseguito il suo percorso nel mondo della musica, ma ha anche scoperto la sua passione per la recitazione e nel 2021 ha debuttato nella fiction Rai Che Dio ci aiuti. La sua carriera è proseguita anche con altri progetti e, ora, è arrivata una grandissima opportunità!

Simone Baldasseroni, infatti, è Rigel, il protagonista maschile del nuovo atteso film Netflix, Fabbricante di lacrime, tratto dall'omonimo romanzo di Erin Doom. Al suo fianco ci sarà Caterina Ferioli, alias Nica, la ragazza con cui Regel avrà una complicata storia d'amore. Il libro è diventato un caso letterario grazie al passaparola su TikTok e l'annuncio che Netflix ne avrebbe tratto un film diretto da Alessandro Genovesi, disponibile in piattaforma dal 4 aprile 2024, ha entusiasmato i fan. La storia ruota intorno a due ragazzi cresciuti in un orfanotrofio e adottati dalla stessa famiglia, a pochi mesi dal compimento dei 18 anni. Tra i due non c'è alcuna simpatia, ma la convivenza forzata come fratellastri li porterà a scoprire che sono più simili di quanto avessero pensato, con conseguenze inaspettate per entrambi...

Per calarsi al meglio nel personaggio, Biondo si è tinto i capelli, facendo scoppiare diversi commenti negativi sul web, ai quali però ha risposto con nonchalance:

"A me piacciono i fischi. Mi piace essere odiato, sottovalutato. Lo ricordo già dai tempi della televisione: il pubblico mi contestava, io li lasciavo fare. Sono qui per stupire. [...] Al cinema c'è meritocrazia. Leggo spesso i commenti sui social: “Ma come, hanno scelto Biondo per un ruolo del genere?”. Ci andassero giù pesante. Li farò ricredere"

Nonostante la sua avventura professionale l'abbia portato lontano da Amici, la produzione e Maria De Filippi lo hanno supportato, pubblicando sui social i loro più sinceri auguri e un grande in bocca al lupo per l'ex allievo. L'account ufficiale del programma, infatti, ha postato una forto del tour promozionale di Fabbricante di lacrime con la didascalia: "In bocca al lupo!"

