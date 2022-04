Amici, Sangiovanni: "Chiedere aiuto non è una debolezza, ma una forza"

Gossip TV

L'emozionante monologo del giovane cantante Sangiovanni a Le Iene.

Sangiovanni è tra gli artisti del momento. Reduce dalla ventesima edizione di Amici, il giovane cantante ha scalato tutte le classifiche musicali raggiungendo un grandissimo successo. Successo che non gli ha portato solo gloria e fama, ma anche paura e paranoie proprio come ha raccontato a Le Iene.

Il monologo di Sangiovanni a Le Iene

Sangiovanni ha aperto il suo cuore e raccontato di un periodo importante della sua vita. Ospite dell'ultima puntata de Le Iene, il cantante ed ex allievo di Amici si è lasciato andare a un monologo emozionante in cui ha parlato di come la musica e la terapia l'abbiano aiutato ad affrontare le sue ansie e le sue paure:

Ho iniziato a fare musica perché nessuno voleva ascoltarmi: è stata la mia prima terapia. Finalmente avevo qualcuno con cui dialogare, una voce che mi chiamava anche nel cuore della notte, che mi faceva battere il cuore, un orecchio a cui confidare ansie, problemi e paranoie, che improvvisamente svanivano. Poi è arrivato il successo. È stato tutto enorme, anche le aspettative. Ansie, problemi e paranoie che la musica faceva svanire sono tornate. La soluzione era diventata il problema.

Sono andato in terapia: raccontarsi non è facile, può essere doloroso. Ma la terapia è come la palestra: devi farla spesso e sentire la fatica, il sudore, i muscoli indolenziti. Sono sceso sul mio fondo e ho accettato la sofferenza che mi ci ha portato. A volte mi sento forte, più spesso non mi sento in grado, ma quando succede ho imparato che posso chiedere aiuto e che qualcuno mi tenderà una mano. Chiedere aiuto non è una debolezza ma una forza. Fatelo, per tornare a volare.

